Oficial | Conoce el cronograma de pagos en junio de sueldos y pensiones para el sector público, vía Banco de la Nación

Conoce el cronograma de pagos de junio de 2026 para trabajadores y pensionistas del sector público. | Foto: El Peruano/Composición LR

Conoce el cronograma de pagos de junio de 2026 para trabajadores y pensionistas del sector público. | Foto: El Peruano/Composición LR

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma de pagos de junio de 2026 para trabajadores y pensionistas del sector público. La programación incluye el depósito de remuneraciones, pensiones y otros beneficios económicos que serán abonados mediante el Banco de la Nación a trabajadores de ministerios, gobiernos regionales y diversas entidades estatales.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada previamente en el diario oficial El Peruano. El cronograma también comprende pagos para personal bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pensionistas del Decreto Ley N.º 20530, además de conceptos como propinas, Serums y Secigra.

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Cronograma oficial de pago de sueldos para trabajadores del sector público en junio 2026

El MEF estableció cuatro fechas para el depósito de remuneraciones de trabajadores estatales durante junio de 2026:

Miércoles 17 de junio: Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas.

Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas. Jueves 18 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec. Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma incluye también al personal CAS y otros pagos periódicos vinculados al Estado, según lo dispuesto por el MEF.

¿Cuándo se pagarán las pensiones del Decreto Ley 20530 en junio?

El cronograma oficial para pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 comenzará el jueves 11 de junio y continuará de manera escalonada según cada sector público:

Jueves 11 de junio: Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas.

Educación, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas. Viernes 12 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores. Lunes 15 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec. Martes 16 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El MEF también recordó que pagos como CTS, gratificaciones o indemnizaciones continuarán realizándose según las fechas establecidas en la legislación vigente. Información basada en datos difundidos por la Agencia Andina.