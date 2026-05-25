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Exportaciones generan más de 1,5 millones de empleos: ¿qué sectores crean más trabajo en Perú?

Las exportaciones peruanas superaron el millón y medio de empleos directos hasta marzo del 2026 y llegaron a representar cerca del 30% del trabajo formal privado en el país, según cifras del CIEN-ADEX y el BCRP.

En marzo de 2026, el 85.2% del empleo directo asociado a las exportaciones estuvo concentrado en los sectores minero-energético y agro.
En marzo de 2026, el 85.2% del empleo directo asociado a las exportaciones estuvo concentrado en los sectores minero-energético y agro. | Composición LR/ Difusión
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Las exportaciones peruanas generaron 1 millón 504.283 empleos directos anualizados entre abril del 2025 y marzo del 2026, lo que representó un crecimiento de 10,3% frente al periodo anterior, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

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Según el reporte Empleo asociado a las exportaciones - marzo 2026, los puestos vinculados al sector no tradicional alcanzaron 810.058 plazas, mientras que el rubro tradicional sumó 694.225. Aunque el primero registró una ligera caída de -0,7%, el segundo creció 26,5%.

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La agroindustria lideró la generación de empleo con 590.483 puestos de trabajo, seguida de la minería con 438.092 y el agro tradicional con 236.126. Estos tres sectores concentraron el 84,1% del total de plazas laborales asociadas a las exportaciones.

En marzo de 2026, el empleo directo anualizado asociado a las exportaciones se incrementó 10.3% y representó el 30.0% del total de empleos privados formales del país.

En marzo de 2026, el empleo directo anualizado asociado a las exportaciones se incrementó 10.3% y representó el 30.0% del total de empleos privados formales del país.

El crecimiento estuvo impulsado por la mayor demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, café y azúcar, además de minerales como cobre, oro, zinc, hierro y molibdeno.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país registró 5 millones 019.000 empleos privados formales a marzo del 2026, por lo que los puestos directamente asociados a las exportaciones representaron alrededor del 30% del total nacional.

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EE.UU. fue el principal impulsor de empleos vinculados a exportaciones

Estados Unidos se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos relacionados con las exportaciones peruanas al generar 370.128 plazas laborales, seguido de la Unión Europea con 320.749 y China con 280.378. También destacaron Canadá con 71.566 e India con 59.139.

En cuanto a sectores, solo tres de los quince analizados cerraron con cifras positivas: pesca y acuicultura creció 63,2%, agro tradicional 48,7% y minería primaria 19,6%. En contraste, joyería cayó -75,5%, hidrocarburos -24,5%, metalmecánica -20,1% y maderas -17,3%.

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Por regiones, la costa, incluyendo Lima y Callao, concentró el 73,3% de los empleos relacionados con la actividad exportadora. Tacna lideró el crecimiento regional con un avance de 45,5%, seguida de Lambayeque (17,7%), Arequipa (16,2%), Piura (13,7%) y Áncash (6,1%).

A nivel nacional, Lima registró la mayor cantidad de puestos vinculados a exportaciones con 296.369 empleos, seguida de Ica (171.895), La Libertad (157.271), Cajamarca (144.312) y Piura (132.553).

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