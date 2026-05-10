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Ciencia

Científicos estadounidenses logran regenerar huesos, cartílagos y tendones tras una amputación: tratamiento tiene 2 etapas

El éxito del estudio podría transformar la medicina moderna al evitar el uso de células externas. La próxima meta es optimizar la curación y reducir cicatrices.

El éxito de este avance reside en un procedimiento dividido en dos fases que utiliza señales moleculares para orientar la reacción orgánica ante lesiones.
El éxito de este avance reside en un procedimiento dividido en dos fases que utiliza señales moleculares para orientar la reacción orgánica ante lesiones. | Foto: Melissa Bristow/University of Texas/ mejorada con IA
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Científicos de la Texas A&M University, en Estados Unidos, publicaron en Nature Communications un hallazgo que cuestiona el dogma sobre la incapacidad de los mamíferos para reconstruir tejidos complejos. El grupo de expertos aplicó un tratamiento basado en dos etapas que impulsó la formación de huesos, tendones y ligamentos en ratones. Aunque los resultados presentan ciertas imperfecciones técnicas, este avance demuestra que la arquitectura articular puede emerger de nuevo bajo estímulos químicos precisos.

La investigación sugiere que la cicatrización fibrosa, mecanismo de defensa natural para prevenir infecciones, bloquea la restauración integral, pero no anula el potencial biológico del organismo. El doctor Ken Muneoka, líder del proyecto, detalló la dualidad de este proceso: “Es como si estas células pudieran moverse en dos direcciones distintas, cicatrizar o formar un blastema”.

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¿Cómo consiguieron regenerar tejidos sin usar células externas?

El éxito de este avance reside en un procedimiento dividido en dos fases que utiliza señales moleculares para orientar la reacción orgánica ante lesiones. Inicialmente, los científicos suministraron factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF2) sobre el área afectada tras el cierre primario de la herida. Esa acción estratégica facilitó que el proceso de sanación natural concluyera satisfactoriamente antes de iniciar la manipulación biológica profunda.

Posteriormente, la aplicación de proteína morfogenética ósea 2 (BMP2) desencadenó la creación de estructuras parecidas a un blastema, conjunto celular con alta plasticidad que permite a ciertos anfibios recobrar miembros enteros. Según los expertos, dicha cronología impulsó a las unidades biológicas locales a edificar componentes nuevos en vez de producir una marca cicatricial común. El estudio evidencia que la reconstrucción depende de diversas rutas coordinadas y no de un solo estímulo aislado.

Este método suprime la complejidad de insertar material genético foráneo y supera así un obstáculo operativo recurrente en la medicina moderna. Ken Muneoka destacó la relevancia de este hallazgo: 'No tienes que obtener células madre y reimplantarlas —ya están ahí; solo hay que aprender a conseguir que se comporten de la manera deseada'. Gracias a este descubrimiento, la integración de múltiples alertas celulares aparece como la ruta maestra para restaurar órganos complejos de forma autóctona.

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¿Qué avances se lograron en la reconstrucción de extremidades y hacia dónde se dirige la ciencia?

La investigación demuestra que componentes esenciales como el hueso distal, ligamentos, tendones y articulaciones poseen la capacidad de reconstruirse en mamíferos tras una pérdida traumática. Este hallazgo rompe la creencia de que tales elementos resultan irrecuperables de forma natural fuera de especies como las salamandras.

El análisis detectó que las unidades celulares en la zona afectada muestran resespecificación posicional, una facultad que les permite originar tejidos diferentes de su procedencia inicial. Dicha flexibilidad resulta vital para edificar diversas partes de un miembro complejo de manera simultánea. Gracias a este fenómeno, los científicos tienen ahora una ruta clara para inducir el crecimiento de múltiples estratos orgánicos mediante el uso de señales químicas precisas.

Las metas próximas apuntan a optimizar la curación de heridas y mitigar las cicatrices en sujetos con traumatismos severos. Puesto que la sustancia BMP2 cuenta con la aprobación de la FDA y el componente FGF2 transita por fases de experimentación clínica, el acceso a pruebas con personas parece cercano. Este estudio redefine el potencial regenerativo humano como una función latente, en lugar de una carencia biológica, lo cual plantea desafíos inéditos para la medicina del futuro.

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