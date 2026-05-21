Hasta el momento solo se han encontrado algunas pertenencias del turista desaparecido. | Composición LR

Hasta el momento solo se han encontrado algunas pertenencias del turista desaparecido. | Composición LR

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Un ciudadano australiano, identificado como Panton Mathew Cameron, de 53 años, fue reportado como desaparecido luego de sufrir una caída mientras recorría uno de los tramos del Camino Inca hacia Machu Picchu. El hecho ocurrió este miércoles 20 de mayo en un sector comprendido entre Wiñay Wayna e Inti Punku, una ruta frecuentada por excursionistas que buscan acceder a la llaqta inca.

Según la información proporcionada por su guía, la víctima intentaba avanzar por el ingreso de Inti Punku cuando habría perdido el equilibrio y caído por una pendiente de gran profundidad. Se estima que el desnivel en el lugar alcanza varios cientos de metros, lo que ha complicado las tareas de ubicación.

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No habría caído hasta una zona más profunda del abismo

Testigos del incidente señalaron que el visitante no habría llegado al fondo, sino que podría encontrarse en una parte intermedia del barranco. Esta versión ha orientado las labores de búsqueda hacia sectores de difícil acceso, donde el terreno accidentado representa un riesgo constante para el personal de rescate.

Comunicado del Ministerio de Cultura

Tras conocerse el accidente, agentes de la Policía Nacional y brigadas especializadas fueron desplegados en la zona para iniciar el operativo de rescate. Las acciones se han visto limitadas por las condiciones geográficas del lugar, caracterizado por pendientes pronunciadas y vegetación densa.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Cultura comunicó que los rescatistas aún no han encontrado al turista, ya que solo hallaron algunas pertenencias que serían de él. Entretanto, los equipos continúan con las labores en el área con la esperanza de ubicarlo en las próximas horas.

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