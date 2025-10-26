Cepal destaca avances del Perú hacia una gestión pública más eficiente y anticipatoria

Se realizó Conferencia Internacional “Prospectiva y vigilancia estratégica para el desarrollo sostenible: enfoques desde América Latina”.

La planificación con enfoque prospectivo permitirá reducir brechas sociales, mejorar la eficiencia pública y fortalecer la confianza ciudadana. Además, la consolidación del Perú como referente en América Latina en materia de planificación estratégica y prospectiva para el desarrollo sostenible fueron las principales conclusiones de la Conferencia Internacional “Prospectiva y vigilancia estratégica para el desarrollo sostenible: enfoques desde América Latina”, organizada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto interino de la Cepal, señaló que la región enfrenta "trampas estructurales" como el bajo crecimiento, la desigualdad y la debilidad institucional, que dificultan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. En este contexto, destacó la importancia de fortalecer las capacidades prospectivas para tomar decisiones de largo alcance y alto impacto.

La prospectiva explora futuros posibles, mientras que la vigilancia estratégica monitorea los cambios actuales; juntas forman un círculo virtuoso que permite anticipar crisis y construir un desarrollo sostenible, explicó Medina, quien mencionó experiencias como Brasil 2050 y Chile 2050 como ejemplos de planificación de largo plazo.

El representante de la Cepal indicó que el Perú, con su Visión Nacional al 2050 y el uso de paneles de seguimiento en tiempo real (dashboards), se ha posicionado como referente en América Latina. "Perú es uno de los países que más y mejor entendió esto alrededor de Ceplan", afirmó.

Por su parte, el presidente de Ceplan, Giofianni Peirano, resaltó que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, aprobado en 2022, fue elaborado de manera colectiva por todas las entidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) e incluye 392 indicadores que permiten medir los avances del país.

Peirano destacó la utilización de paneles de control que muestran metas físicas y financieras con un sistema de colores: rojo para alertas, ámbar para avances intermedios y verde para objetivos cumplidos. “Si podemos tener el velocímetro, ya podemos saber si estamos bien o mal”, señaló, comparando la herramienta con aplicaciones populares que simplifican la información para los ciudadanos.

El Ceplan también cuenta con el Observatorio Nacional de Prospectiva, único en la región, con más de 5,000 fichas de información orientadas a anticipar cambios relevantes, como variaciones en los precios de recursos naturales. Además, trabaja en integrar sistemas de planeamiento, presupuesto e inversión pública mediante datos e inteligencia artificial, para optimizar la toma de decisiones basadas en evidencia.

La conferencia incluyó estudios prospectivos sobre escenarios alternativos de desarrollo al 2050 y herramientas para fortalecer la gestión pública frente a la incertidumbre, a cargo de analistas del Ceplan.