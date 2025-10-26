HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Economía

Cepal destaca avances del Perú hacia una gestión pública más eficiente y anticipatoria

Cepal destaca avances del país en gestión pública anticipatoria, con herramientas digitales y planes al 2050 que buscan reducir brechas sociales y fortalecer la gobernanza.

Se realizó Conferencia Internacional “Prospectiva y vigilancia estratégica para el desarrollo sostenible: enfoques desde América Latina”.
Se realizó Conferencia Internacional “Prospectiva y vigilancia estratégica para el desarrollo sostenible: enfoques desde América Latina”.

La planificación con enfoque prospectivo permitirá reducir brechas sociales, mejorar la eficiencia pública y fortalecer la confianza ciudadana. Además, la consolidación del Perú como referente en América Latina en materia de planificación estratégica y prospectiva para el desarrollo sostenible fueron las principales conclusiones de la Conferencia Internacional “Prospectiva y vigilancia estratégica para el desarrollo sostenible: enfoques desde América Latina”, organizada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Javier Medina, secretario ejecutivo adjunto interino de la Cepal, señaló que la región enfrenta "trampas estructurales" como el bajo crecimiento, la desigualdad y la debilidad institucional, que dificultan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. En este contexto, destacó la importancia de fortalecer las capacidades prospectivas para tomar decisiones de largo alcance y alto impacto.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Una década pagando el sobregiro del Congreso

lr.pe

La prospectiva explora futuros posibles, mientras que la vigilancia estratégica monitorea los cambios actuales; juntas forman un círculo virtuoso que permite anticipar crisis y construir un desarrollo sostenible, explicó Medina, quien mencionó experiencias como Brasil 2050 y Chile 2050 como ejemplos de planificación de largo plazo.

El representante de la Cepal indicó que el Perú, con su Visión Nacional al 2050 y el uso de paneles de seguimiento en tiempo real (dashboards), se ha posicionado como referente en América Latina. "Perú es uno de los países que más y mejor entendió esto alrededor de Ceplan", afirmó.

Por su parte, el presidente de Ceplan, Giofianni Peirano, resaltó que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, aprobado en 2022, fue elaborado de manera colectiva por todas las entidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) e incluye 392 indicadores que permiten medir los avances del país.

Peirano destacó la utilización de paneles de control que muestran metas físicas y financieras con un sistema de colores: rojo para alertas, ámbar para avances intermedios y verde para objetivos cumplidos. “Si podemos tener el velocímetro, ya podemos saber si estamos bien o mal”, señaló, comparando la herramienta con aplicaciones populares que simplifican la información para los ciudadanos.

El Ceplan también cuenta con el Observatorio Nacional de Prospectiva, único en la región, con más de 5,000 fichas de información orientadas a anticipar cambios relevantes, como variaciones en los precios de recursos naturales. Además, trabaja en integrar sistemas de planeamiento, presupuesto e inversión pública mediante datos e inteligencia artificial, para optimizar la toma de decisiones basadas en evidencia.

La conferencia incluyó estudios prospectivos sobre escenarios alternativos de desarrollo al 2050 y herramientas para fortalecer la gestión pública frente a la incertidumbre, a cargo de analistas del Ceplan.

Notas relacionadas
Crecimiento de la economía peruana será de 3,1% este año y 2,9% en 2026, según CEPAL

Crecimiento de la economía peruana será de 3,1% este año y 2,9% en 2026, según CEPAL

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría el peor crecimiento económico en 2025, según último informe de Cepal

El país de América Latina que tendría el peor crecimiento económico en 2025, según último informe de Cepal

LEER MÁS
Este país de Sudamérica supera a Brasil y Uruguay como con el mejor desempeño económico en 2024, según CEPAL

Este país de Sudamérica supera a Brasil y Uruguay como con el mejor desempeño económico en 2024, según CEPAL

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 25 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 26 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 26 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

LEER MÁS
Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025