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Economía

SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de Caja Rural Del Centro en liquidación

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inicia la devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro. La medida afecta a usuarios con ahorros superiores a S/117.200.

SBS inicia devolución de depósitos de Caja Rural Del Centro en liquidación no cubiertos por el FSD.
SBS inicia devolución de depósitos de Caja Rural Del Centro en liquidación no cubiertos por el FSD. | SBS
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de la devolución de depósitos no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD) a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro, entidad que actualmente se encuentra en proceso de liquidación. La medida alcanza a los usuarios cuyos ahorros superaban el monto máximo protegido por el seguro, fijado en S/117.200.

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La devolución representa una nueva etapa dentro del proceso de liquidación de la entidad financiera, luego de que miles de ahorristas recuperaran inicialmente los montos cubiertos por el FSD. Ahora, la SBS busca avanzar con la entrega de los fondos excedentes que permanecían pendientes.

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¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósito y por qué algunos clientes no estaban cubiertos?

El Fondo de Seguro de Depósito (FSD) es un mecanismo de protección creado para resguardar los ahorros de las personas en caso de que una entidad financiera quiebre o entre en liquidación. En términos simples, funciona como una garantía que devuelve parte o la totalidad del dinero depositado por los clientes hasta un límite establecido.

En el caso de CRAC Del Centro, el monto máximo cubierto era de S/117.200. Esto significa que los clientes que tenían depósitos superiores a esa cifra no pudieron recuperar inmediatamente todo su dinero cuando comenzó el proceso de liquidación.

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Por ejemplo, si un usuario tenía S/150.000 depositados en la entidad, el FSD solo cubría hasta S/117.200. El monto restante debía esperar una etapa posterior del proceso, que es precisamente la devolución que ahora ha iniciado la SBS.

La entidad supervisora informó que en esta fase se incluyen depósitos de ahorro, cuentas a plazo fijo y cuentas CTS. Estas últimas corresponden a la Compensación por Tiempo de Servicios, un beneficio laboral que funciona como un fondo de respaldo económico para los trabajadores formales.

¿Cómo pueden los clientes recuperar su dinero?

La SBS indicó que los usuarios deberán ingresar al portal institucional para verificar si figuran en el primer listado oficial de beneficiarios habilitados para el cobro. Tras confirmar sus datos, podrán acercarse a cualquier oficina o agencia de CMAC Arequipa portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En el caso de las cuentas CTS, los clientes tendrán la opción de mantener los fondos en CMAC Arequipa o retirar el saldo correspondiente a la libre disponibilidad permitida por ley. Si deciden trasladar el depósito CTS a otra entidad financiera, deberán coordinar el procedimiento con su empleador.

La SBS recomendó revisar únicamente los canales oficiales para conocer el estado de los depósitos y evitar posibles fraudes o información falsa relacionada con el proceso. Asimismo, recordó que las devoluciones se realizarán de manera progresiva conforme avancen las etapas de liquidación de la caja rural.

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