Sin mayoría en el Senado, el próximo gobierno enfrentará el mismo ciclo de crisis otros 5 años

Especialistas opinan sobre el apoyo que deberá elegir el nuevo gobierno para no repetir crisis otros 5 años más. Foto: Gemini IA

Especialistas opinan sobre el apoyo que deberá elegir el nuevo gobierno para no repetir crisis otros 5 años más. Foto: Gemini IA

Sin mayoría en el Senado, el próximo gobierno que resulte de las elecciones 2026 enfrentará un escenario similar al de los últimos años. La ausencia de respaldo en el Congreso bicameral —tanto en la Cámara de Diputados como en la cámara alta— puede reactivar el ciclo de crisis política que terminó con la salida de presidentes y la parálisis del Ejecutivo.

El antecedente más claro se remonta a 2016. El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó al poder con el partido Peruanos por el Kambio, que obtuvo solo dieciocho congresistas. En contraste, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, alcanzó una mayoría absoluta con 73 escaños en el Congreso. Esa correlación de fuerzas permitió bloqueos constantes, interpelaciones y el impulso de procesos de vacancia que terminaron con la renuncia de Kuczynski, en medio de una confrontación política sostenida.

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En 2021, el panorama no fue muy distinto. Pedro Castillo asumió la presidencia con el partido Perú Libre, que logró 37 congresistas, la primera minoría en un Parlamento altamente fragmentado. Sin embargo, la falta de cohesión interna y las rupturas dentro de su propia bancada debilitaron rápidamente su respaldo. Esto lo dejó expuesto ante un Congreso que utilizó interpelaciones, censuras y múltiples intentos de vacancia, lo que derivó en un gobierno inestable y sin capacidad de sostener una agenda política clara.

Los politólogos coinciden en que el diseño institucional actual, sumado a la fragmentación partidaria, dificulta que el presidente logre una mayoría sólida. Esto se agrava con la implementación del Congreso bicameral, donde el Senado tendrá nuevas atribuciones y mayor peso político en decisiones clave.

En ese contexto, la discusión ya no gira solo en torno a quién ganará las elecciones 2026, sino a qué tan viable será su gobernabilidad. Sin alianzas firmes o una mayoría clara, el Ejecutivo podría enfrentar el mismo patrón de confrontación que ha marcado la última década.

Martín Ueda, politólogo de la UNT: “Sin mayoría, va a ser muy complicado que el presidente se mantenga en el cargo”

Para el politólogo Martín Ueda, la experiencia reciente deja una conclusión clara. “Podemos confirmar que es pertinente una mayoría oficialista para que el presidente pueda, primero, evitar su vacancia”, afirmó. En su análisis, el respaldo parlamentario ya no es solo una ventaja política, sino una condición básica para la supervivencia del gobierno.

Ueda explicó que el Congreso ha ganado capacidad de presión sobre el Ejecutivo. “Las alianzas políticas incluso imponen carteras ministeriales para garantizar la continuidad del presidente”, señaló. Esta práctica reduce la autonomía del mandatario y condiciona la conformación del gabinete.

El especialista también advirtió que la vacancia se ha vuelto más accesible. “Ya hay un antecedente de que incluso en los últimos años se ha reducido la cantidad mínima para vacar al presidente”, indicó. A su juicio, este mecanismo se ha convertido en una herramienta recurrente del Legislativo.

Sobre el futuro Congreso bicameral, consideró que la estabilidad no está asegurada. “No está exento de que sucedan cuestiones de transfugismo”, sostuvo. Incluso con mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, bastaría la deserción de un grupo reducido para facilitar censuras o una eventual destitución.

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Reynaldo López, politólogo : mayoría reduce la crisis, pero no la elimina

El politólogo Reynaldo López coincidió en que contar con mayoría en el Senado y el Congreso reduce riesgos, pero no garantiza estabilidad total. “Tener mayoría oficialista reduce significativamente el riesgo de vacancia, pero no la elimina”, precisó.

López recordó que la figura de la vacancia por incapacidad moral tiene un componente político. “Es una figura interpretable y abierta, no estrictamente jurídica”, explicó. Esto permite que el Congreso active procesos de destitución en contextos de confrontación.

Sobre los casos de 2016 y 2021, fue directo. “La ausencia de mayoría propia es un factor crítico de debilidad estructural”, afirmó. Tanto Kuczynski como Castillo enfrentaron congresos hostiles que aceleraron su caída mediante interpelaciones, censuras y procesos de vacancia.

En un escenario bicameral, consideró que el panorama puede mejorar, pero con condiciones. “Contar con mayoría en Senado y Diputados aumenta la estabilidad, pero no garantiza estabilidad absoluta”, señaló. Para evitar crisis, insistió en la necesidad de reformas institucionales y disciplina partidaria.

Andy Zeballos, politólogo: fragmentación y vacancia seguirán marcando la política

El politólogo Andy Zeballos puso el foco en el problema de fondo. A su juicio, el sistema político peruano dificulta la construcción de mayorías. “Lo más probable es que quien llegue al Ejecutivo tenga una bancada pequeña”, indicó, lo que debilita al gobierno desde el inicio.

También cuestionó el uso de la vacancia presidencial. “Se ha banalizado la figura de incapacidad moral”, sostuvo. Para Zeballos, esta herramienta se ha convertido en una vía constante de presión política contra el presidente.

Respecto al nuevo Congreso bicameral, fue crítico con su diseño. “No llamaría más a este sistema presidencialista, sino a una especie de parlamentarismo de facto”, afirmó. Según explicó, el equilibrio de poderes se ha alterado en favor del Legislativo.

Además, alertó sobre el rol del Senado. “Va a ser un super Senado con prerrogativas fuertes y poca representatividad”, señaló. En ese contexto, advirtió que incluso una mayoría podría resultar frágil si no refleja la diversidad política, lo que mantendría el riesgo de conflictos en el próximo gobierno.