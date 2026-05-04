Día de la Madre: ¿Sabes cómo evitar estafas por Internet? Fraudes en compras online y cómo proteger tu dinero, según Inacal

Recomendaciones de Inacal para comprar online de forma segura en el Día de la Madre. | Foto: La República/IA

Recomendaciones de Inacal para comprar online de forma segura en el Día de la Madre. | Foto: La República/IA

Ante la cercanía del Día de la Madre, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) exhortó a los consumidores a reforzar las medidas de seguridad al comprar por Internet, debido al incremento de la demanda digital durante esta campaña comercial. La entidad advierte que el crecimiento de las ventas online también eleva los riesgos de fraude, suplantación y malas prácticas en el comercio electrónico.

El organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce) resaltó la importancia de aplicar estándares técnicos para garantizar transparencia y protección en las transacciones. En este contexto, destacó la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 10008:2025 como una guía clave para fortalecer la confianza en los canales digitales y proteger al consumidor.

TE RECOMENDAMOS CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

¿Qué recomienda el Inacal para comprar online de forma segura en el Día de la Madre?

El Inacal recomienda verificar que el proveedor brinde información completa del producto, incluyendo materiales, ingredientes y fecha de vencimiento, además de priorizar plataformas confiables y medios de pago seguros. También aconseja revisar las políticas de cambios, devoluciones y garantías antes de concretar una compra.

El organismo advierte evitar enlaces sospechosos o promociones con precios inusualmente bajos y prestar especial atención a productos altamente demandados en estas fechas, como chocolates, calzado, cócteles, joyería o artesanías. La estandarización de la experiencia de compra —desde la oferta hasta la entrega— permite reducir fricciones, optimizar procesos y elevar la confianza del consumidor.

Día de la Madre: norma asegura la seguridad del comercio electrónico

La norma técnica NTP-ISO 10008:2025 establece directrices internacionales para asegurar la calidad en las transacciones electrónicas entre empresas y consumidores (B2C), aplicables a tiendas virtuales, marketplaces, redes sociales y aplicaciones de venta. Su objetivo es ordenar los procesos digitales en momentos de alta demanda comercial, cuando aumentan los riesgos para el consumidor.

“En contextos de alta demanda comercial, como el Día de la Madre, la gestión de la calidad en el comercio electrónico es determinante para mitigar riesgos y proteger al consumidor”, señaló el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, según la entidad. Asimismo, añadió que la norma “proporciona un marco técnico basado en principios de transparencia, trazabilidad, seguridad de la información y enfoque en la experiencia del usuario”.

Compras por el Día de la Madre: 21 principios refuerzan la confianza del consumidor

La NTP-ISO 10008:2025 orienta a las empresas en la implementación de procesos digitales seguros sobre la base de 21 principios. Entre ellos destacan la transparencia y veracidad en la información sobre productos y servicios, la protección de datos personales, el consentimiento informado y la seguridad en los medios de pago.

Según el titular del Inacal, “la adopción de esta norma contribuye a reducir asimetrías de información, fortalecer la confianza en los canales digitales y mejorar indicadores clave como la satisfacción del cliente, la eficiencia en la atención de reclamos y el cumplimiento en la entrega de productos y servicios”. Estos lineamientos buscan estandarizar toda la experiencia de compra digital.