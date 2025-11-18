Mujer compra televisor por internet, pero delivery se lo entrega a desconocido en Miraflores: hombre revisó y firmó entrega
La víctima se percató, gracias a las cámaras de seguridad, de que había sido víctima de un robo en el frontis de su edificio en Miraflores. En las imágenes se observa al hombre con el televisor y, segundos después, aparece su presunto cómplice, para llevárselo en otra dirección.
Una mujer compró un televisor por internet, pero el repartidor encargado de la entrega se lo entregó a un sujeto desconocido frente a la vivienda de la compradora, en Miraflores. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa que el hombre se aproxima al repartidor, quien le entrega la guía que debía ser firmada para recibir el producto.
Ambos intercambiaron algunas palabras y, tras completar el trámite, el camión en el que había llegado el repartidor se retiró. Luego, se observa al sujeto desconocido con el televisor en las manos. Segundos después, se le acerca quien sería su cómplice y juntos se llevan el artefacto en otra dirección.
La mujer, al notar que su pedido no llegaba a pesar de que le habían indicado que sería entregado a las 11.00 a. m., llamó a la tienda donde realizó la compra. Sin embargo, le informaron que la entrega ya se había efectuado e incluso que se contaba con su firma como constancia.
Mujer se percata por cámaras que le robaron televisor comprado por Internet
La afectada declaró a Panamericana que bajó hasta la recepción para averiguar si había llegado algún producto; pero le informaron que no se había recibido ningún televisor. Fue al revisar las cámaras de seguridad que se percató de que había sido víctima de un robo. “Me quedé asombrada y llamé nuevamente a la empresa para informarles lo que había sucedido”, señaló.
La compañía le comunicó que recién se enteraban de lo ocurrido y que iniciarían la investigación correspondiente. Asimismo, la mujer indicó que no ha logrado identificar a los sujetos que se llevaron su compra, aunque precisó que el establecimiento le entregó finalmente el producto, tras varios días de espera. También destacó que nunca había experimentado un incidente similar y expresó su preocupación por el nivel de inseguridad en el país.
“Me dijeron que me habían llamado, que las llamadas estaban registradas. Pero en ningún momento recibí una llamada. Yo estaba esperando para recibir el pedido”, relató. Finalmente, la mujer indicó que esta situación le generó mucha preocupación y que no presentó ninguna denuncia, ya que esperaba una solución por parte de la empresa.
