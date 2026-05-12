Fonavi oficializa el Reintegro 5: quiénes cobrarán desde el 14 de mayo y cómo consultar si eres beneficiario

El Reintegro 5 del Fonavi beneficiará a más de 66.000 exaportantes y herederos de las listas 1 a la 19.

El Reintegro 5 del Fonavi beneficiará a más de 66.000 exaportantes y herederos de las listas 1 a la 19.

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La devolución de aportes del Fonavi suma un nuevo avance. La Comisión Ad Hoc, integrada por representantes de los fonavistas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), oficializó el Reintegro 5, un nuevo padrón que permitirá que 66.644 exaportantes cobren una devolución adicional desde el próximo 14 de mayo a través del Banco de la Nación.

La medida fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625, y alcanza a fonavistas que pertenecieron a los grupos de pago del 1 al 19 y que anteriormente ya habían recibido devoluciones parciales de sus aportes.

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El monto destinado para este nuevo proceso asciende a S/222 millones 234.070,69, recursos que serán transferidos progresivamente al Banco de la Nación para efectuar los pagos.

Fonavi: ¿Quiénes podrán cobrar el Reintegro 5?

De acuerdo con los lineamientos aprobados por la Comisión Ad Hoc, el padrón prioriza a los fonavistas considerados dentro de grupos vulnerables. Entre ellos figuran:

Exaportantes vivos que tengan 67 años o más al 31 de mayo de 2026.

Herederos de fonavistas fallecidos que hubieran cumplido 88 años o más en esa misma fecha.

Personas registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad ( Conadis ).

). Pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ciudadanos con enfermedades graves o terminales debidamente acreditadas.

Fonavi priorizó en el Reintegro 5 a fonavistas mayores de 67 años, personas con discapacidad, pensionistas por invalidez y ciudadanos con enfermedades graves o terminales.

La resolución también establece un monto mínimo de devolución de S/40 para los beneficiarios incluidos en este grupo de reintegro. En este último caso, "dando la oportunidad a los fonavistas que tuvieran devoluciones por debajo de dicho monto, para que puedan acreditar mayores aportes en el transcurso del tiempo".

Además, según adelantó a La República, Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación de Fonavistas, la devolución máxima puede alcanzar los S/6.680, dependiendo de los periodos aportados y los cálculos efectuados por la Comisión Ad Hoc.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

La Secretaría Técnica del Fonavi publicará el padrón completo en los portales oficiales del proceso de devolución. Según la resolución, los ciudadanos deberán ingresar al módulo de consulta “Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026”, el cual estará disponible en las plataformas www.fonavi-st.gob.pe y www.fonavi-st.pe, utilizando el número de DNI del titular fonavista.

Por otro lado, los beneficiarios podrán acceder al Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), documento que detalla los periodos y montos de aportes reconocidos para la devolución. Este certificado será emitido de manera virtual a través de la página web del Fonavi y también podrá recogerse en los centros de atención autorizados.

"El CERAD se entregará de manera virtual a través de la página Web de la Secretaría Técnica del Fonavi. Sin perjuicio de ello el beneficiario puede recabar el CERAD a través de las plataformas de atención al Fonavista", reza la norma legal.

Pago será en el Banco de la Nación

La resolución dispone que los pagos comiencen desde el 14 de mayo de 2026 en las agencias del Banco de la Nación en todo el país.

En el caso de fonavistas fallecidos, el cobro podrá ser realizado por los herederos acreditados, de acuerdo apuntan las disposiciones vigentes aprobadas en la Ley Nº 31928.

La Comisión Ad Hoc recordó además que estos reintegros corresponden a pagos parciales. Por ello, si posteriormente se acreditan mayores aportes realizados al Fonavi, los beneficiarios podrán recibir montos adicionales en futuras devoluciones.