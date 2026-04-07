Nace una nueva billetera digital con casi 4 millones de usuarios: ¿Yape y Plin tiemblan tras la llegada de Sip?

Una nueva billetera digital irrumpe en el mercado peruano con una base inicial de casi 4 millones de usuarios y una propuesta centrada en recompensas y ahorro. Se trata de Sip, la aplicación lanzada por Infinance XP, empresa del grupo Intercorp, que busca competir directamente con líderes como Yape y Plin.

A través de esta nueva app, los usuarios podrán pagar, transferir, ahorrar y otros beneficios como recibir cashback (devolución de dinero). Esta nueva billetera parte de una base de 3,9 millones de usuarios debido a que integra productos financieros de Financiera oh y Agora (ambos del grupo Intercorp).

TE RECOMENDAMOS LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 07/04/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

La billetera llega con beneficios como un cashback de hasta 1% por las compras realizadas, además de descuentos y facilidades pensadas para el consumidor peruano. Entre ellas se incluyen pagos escolares, servicios básicos como agua, taxis y otros gastos del día a día.

¿En qué se diferencia de otras billeteras digitales?

Uno de los principales diferenciadores de Sip frente a otras billeteras del mercado es su sistema de devolución de un porcentaje del dinero gastado en compras cotidianas, que se puede usar en tiendas como plazaVea, Inkafarma, Promart, Oechsle, Mifarma y Mass, señaló Renzo Castellano, gerente general de Infinance XP.

La aplicación incorpora cuentas de ahorro de libre disponibilidad en soles y dólares, tarjetas de débito y crédito, depósitos a plazo fijo, pago de servicios, tipo de cambio y préstamos.

Cabe recordar que billeteras digitales como Yape han alcanzado los 15,9 millones de usuarios activos y procesan un volumen mensual de S/48.174,4 millones. Por su parte, Plin registra más de 4 millones de usuarios.

Las billeteras digitales lideran los servicios financieros en Perú

El lanzamiento de Sip se da en un contexto de fuerte crecimiento de los pagos digitales en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), nueve de cada 10 usuarios de servicios financieros digitales en Perú utilizan una billetera digital, y alrededor de tres de cada cuatro la emplean de forma diaria.

Asimismo, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el número de pagos digitales por persona adulta se multiplicó casi por siete en los últimos cinco años, lo que evidencia un avance sostenido hacia una economía cada vez menos dependiente del efectivo.

Este crecimiento confirma que las billeteras digitales han dejado de ser una alternativa secundaria para consolidarse como un medio habitual para realizar compras, pagar servicios y efectuar transferencias.