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Economía

Yape se expande: ya permite enviar dinero a Mercado Pago en Argentina y suma nuevos destinos internacionales

Desde Perú se envían más de S/263 millones mensuales en remesas, con cerca de 238.000 operaciones. Yape busca ofrecer soluciones seguras y accesibles para sus usuarios.

La billetera digital potenció su funcionalidad de envío de remesas. Foto: Composición LR.
La billetera digital potenció su funcionalidad de envío de remesas. Foto: Composición LR.
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Avance. Yape amplió su servicio de envío de dinero al exterior. La billetera digital ahora permite realizar transferencias a Mercado Pago en Argentina, plataforma que cuenta con más de 78 millones de usuarios. Con estas adiciones, ya suma ocho países para enviar dinero desde el Perú.

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Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde el Perú se envían más de S/263 millones al mes en remesas. Estas transferencias se realizan en cerca de 238.000 operaciones mensuales. Estos datos muestran la necesidad de contar con soluciones accesibles, seguras y eficientes para enviar dinero a otros países.

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“Buscamos sumar más países”, aseguran desde Yape

Si envías dinero a Chile, México o Italia con Yape, tu familiar o amigo lo recibirá directamente en su cuenta bancaria. El dinero puede llegar a bancos como Banco Falabella en Chile, Banco Azteca en México o Intesa Sanpaolo en Italia, entre otros.

Por su parte, Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape, explicó: “Desde que lanzamos nuestra funcionalidad de Remesas, se han enviado más de S/65 millones a distintos países a través de Yape, ya que muchos peruanos tienen familiares o amigos viviendo en el extranjero, y desde Yape queremos seguir facilitando su día a día. Buscamos sumar más países en el corto plazo y así seguir fortaleciendo nuestra propuesta de valor de pagos transfronterizos”.

¿Cómo enviar dinero al exterior desde Yape en Perú?

Por medio de siete simples pasos podrás enviar dinero al exterior desde Yape en Perú:

1.    Ingresa al menú de Yape y selecciona el ícono de Remesas.

2.    Escoge la opción “Quiero yapear”.

3.    Selecciona el país de destino.

4.    Elige el método de envío “Banco o Billetera digital” e ingresa el monto a enviar.

5.    Selecciona el banco o billetera digital de destino.

6.    Completa los datos solicitados.

7.    Revisa y valida la información y ¡listo!

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El monto máximo de transacción

Cabe precisar que esta funcionalidad está disponible para usuarios afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI, y es importante tener en cuenta que el monto máximo por transacción es de S/3.000, mientras que el límite diario es de S/3.500 y el límite mensual de envíos es de S/12.000.

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