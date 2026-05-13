Roberto Sánchez sobre su investigación por falsa declaracion ante ONPE: "El fraude como delito en mi caso ha sido archivado"

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Roberto Sánchez, líder y candidato de Juntos por el Perú, negó las acusaciones en su contra, donde se le señala por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE. La investigación del Ministerio Público sostiene que una parte de los fondos asignados a actividades de Juntos por el Perú no habría sido registrada en las cuentas oficiales de la organización. En respuesta, el congresista aseguró que la denuncia en su contra por fraude ha sido archivada.

"Esa investigación empezó en el año 2018. Se me acusó de haberme apropiado de los fondos del partido. El Poder Judicial después de cinco o seis años lo ha archivado. El fraude como delito en mi caso ha sido archivado. He demostrado mi actuación legal", indicó.

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Sánchez negó que se encuentre próximo a un juicio oral: "Es una audiencia más en control de acusación. Rechazo irregularidades o ilegalidades. Yo acudo a todas las diligencias porque soy el más interesado en que se sepa la verdad", apuntó.

El candidato de Juntos por el Perú calificó estas acusaciones como parte de una ‘guerra sucia’ en su contra: “Lo que estamos viendo no es justicia: es guerra sucia. Cada vez que una candidatura popular crece, aparecen ataques coordinados, titulares tendenciosos y operaciones políticas impulsadas por quienes tienen miedo de perder privilegios. La vieja derecha sabe que cuando el pueblo despierta, sus campañas de miedo ya no funcionan como antes”, dijo en sus redes sociales.

La investigación contra Roberto Sánchez

El Ministerio Público investiga al congresista por presuntamente haber entregado datos falsos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE cuando ejercía como representante de Juntos por el Perú. La pesquisa fiscal se centra en los reportes vinculados a los aportes de campaña de la agrupación política durante los procesos electorales de 2018 y 2020. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, parte de los fondos utilizados en actividades partidarias no habría sido registrada en las cuentas oficiales del partido y, además, Sánchez habría declarado que en la campaña de 2018 no se efectuaron gastos.

La tesis fiscal también sostiene que S/204.951,36 habrían sido transferidos a la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del exaspirante presidencial y entonces presidente del Comité Nacional Electoral de la organización política. Según la investigación, una parte de ese dinero habría terminado igualmente en cuentas personales del propio parlamentario. Por ello, la Fiscalía le atribuye el presunto delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

Por su parte, el abogado de Sánchez, Carlos García, indicó que su patrocinado ya había afrontado anteriormente una investigación por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, la cual fue archivada. El letrado afirmó que las imputaciones actuales derivan de un mismo hecho relacionado con la presentación de informes financieros. Además, explicó que la diferencia en la tipificación responde a que en 2020 se consideró como falsa declaración, mientras que para 2021 se aplicó el delito de falseamiento de información sobre aportes, incorporado recién ese año.