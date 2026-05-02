Karen Dejo comparte momento especial con su mamá y desata revuelo por lo joven que luce: "Parece tu hermana"

Karen Dejo sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto por el Día de la Madre junto a su mamá Ana María y su hija Mía. La integrante de 'Esto es guerra' publicó una emotiva sesión de fotos familiar en la que aparecen las tres generaciones reunidas en Instagram.

La publicación no tardó en generar comentarios entre los usuarios, quienes quedaron impactados por la apariencia juvenil de la madre de la chica reality de 45 años. “Tu mami qué regia. Parece tu hermana”, fue uno de los mensajes que más se repitió en redes sociales tras ver las imágenes.

Karen Dejo y su madre. Foto: Instagram

Karen Dejo muestra tierno momento con su madre y redes quedan sorprendidas

La exvedette decidió adelantarse a las celebraciones por el Día de la Madre y compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales que vivió recientemente junto a su familia. La modelo reunió a su madre y a su hija para una sesión de fotos que registró ese encuentro.

También acompañó las imágenes con una sentida dedicatoria en la que resaltó el valor de la familia y el paso del tiempo. “Tres generaciones, unidas por el amor, capturando ese presente que pasa volando. Hoy, mi hija crece, yo disfruto de ambas y mi mamá sigue joven, acompañándonos. Porque somos las tres, y me tocó ser la protectora de esta familia. Este recuerdo es eterno, porque el amor que nos une es infinito”, expresó la modelo.

Los usuarios reaccionaron de inmediato y no solo elogiaron el mensaje, sino también la apariencia de Ana María. Comentarios como “Lindas, parecen hermanas” y “Los tips para verse así de joven” inundaron la publicación de la chica reality y generaron gran revuelo entre sus fans.