CTS 2026: quiénes reciben el pago, cómo calcularlo y hasta cuándo se podrá retirar

A pocos días de vencer el plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). millones de trabajadores del sector privado aguardan su pago. | Composición LR

A pocos días de vencer el plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). millones de trabajadores del sector privado aguardan su pago. | Composición LR

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A pocos días de vencer el plazo para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), millones de trabajadores del sector privado esperan recibir este beneficio laboral que funciona como un respaldo económico frente al desempleo o una eventual pérdida del trabajo. Este año, además, continúa vigente la libre disponibilidad del 100% de los fondos hasta diciembre del 2026, una medida que ha permitido que muchos peruanos utilicen este dinero para consumo, pago de deudas, ahorro o inversión.

En ese contexto, especialistas explican cuáles son los principales puntos que trabajadores y empleadores deben tener en cuenta sobre el pago de la CTS, cómo se calcula y cuáles son las recomendaciones para usar este dinero de forma más estratégica.

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1. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la CTS?

La Compensación por Tiempo de Servicios corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral privado que laboren, en promedio, una jornada mínima de cuatro horas diarias. Para acceder al depósito de mayo de 2026, el trabajador debe haber laborado al menos un mes completo entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú, explicó que la CTS tiene como objetivo proteger económicamente al trabajador frente a contingencias derivadas del cese laboral.

"En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025", detalló el especialista.

En el caso de las pequeñas empresas, el escenario cambia dependiendo de si la compañía está inscrita o no en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype). Si no está registrada, los trabajadores mantienen el derecho a la CTS bajo las reglas generales. Sin embargo, si sí pertenece al Remype, los trabajadores contratados después de la inscripción acceden a un cálculo diferenciado.

Asimismo, en el régimen agrario, regulado por la Ley 31110, la CTS ya se encuentra incorporada dentro de la remuneración diaria equivalente al 9,72% de la remuneración básica.

2. ¿Cómo se calcula la CTS y qué ingresos no son considerados?

El cálculo de la CTS puede variar dependiendo del tipo de remuneración que reciba el trabajador. Cuando el sueldo es fijo, el depósito se calcula considerando el 50% de la remuneración computable más un sexto de la gratificación.

No obstante, si el trabajador percibe ingresos variables o complementarios, el cálculo cambia. Según EY Perú, cuando se trata de remuneraciones variables, la CTS se obtiene a partir del promedio de lo percibido entre noviembre y abril.

En los casos en que el trabajador recibe un sueldo fijo, pero además percibe horas extras, bonos o comisiones, estos montos solo ingresarán al cálculo si fueron recibidos al menos tres veces durante el semestre.

También existen conceptos que no forman parte de la base de cálculo de la CTS. Entre ellos figuran las gratificaciones extraordinarias, utilidades, asignaciones por cumpleaños, matrimonio o educación, además de la movilidad condicionada a la asistencia al centro de labores.

El especialista también recordó que la CTS corresponde únicamente a los días efectivamente laborados, aunque existen excepciones. Por ejemplo, sí se consideran días de descanso pre y post natal, accidentes de trabajo, enfermedad profesional hasta por 60 días y huelgas que no hayan sido declaradas ilegales.

3. ¿Hasta cuándo se puede retirar el 100% de la CTS?

Mediante la Ley 32322, el Gobierno autorizó la libre disponibilidad del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto permite que los trabajadores puedan retirar total o parcialmente los fondos acumulados en sus cuentas.

El cronograma de depósitos continúa siendo obligatorio. El primer depósito debe efectuarse hasta el 15 de mayo y corresponde al periodo trabajado entre noviembre y abril. El segundo depósito deberá realizarse hasta el 15 de noviembre por el periodo de mayo a octubre.

Ricardo Maldonado Camino, gerente de Finanzas, Administración y Tesorería de Protecta Security, señaló que el retiro de la CTS representa una oportunidad para fortalecer las finanzas personales.

"El acceso a la CTS representa una oportunidad para tomar decisiones financieras más informadas. Cuando se utiliza con una estrategia clara, puede contribuir tanto a aliviar obligaciones como a construir un respaldo para el futuro", sostuvo.

4. ¿En qué casos podrían embargar la CTS?

Por regla general, la CTS tiene carácter intangible, ya que se trata de un fondo de protección para el trabajador frente al desempleo. Sin embargo, existen algunas excepciones previstas por la ley.

Uno de los principales casos en los que puede aplicarse un embargo es por deudas alimentarias. En estas situaciones, el monto embargable no puede superar el 50% del total acumulado en la cuenta CTS.

Fuera de esos casos específicos, el dinero depositado mantiene protección legal frente a otras obligaciones financieras.

5. ¿En qué conviene utilizar este dinero?

Especialistas recomiendan no destinar toda la CTS al gasto inmediato. Entre las principales alternativas figura el pago de deudas con altas tasas de interés, especialmente tarjetas de crédito o préstamos personales, lo que permite liberar liquidez mensual y reducir gastos financieros.

Otra opción es destinar parte del dinero al ahorro o a instrumentos de inversión como fondos mutuos, bonos o depósitos a plazo.

Asimismo, la CTS puede utilizarse para objetivos de largo plazo como financiar estudios, iniciar un emprendimiento, adquirir una vivienda o construir un fondo de emergencia. "Tener objetivos claros ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre el uso del dinero", indicó Maldonado.

6. ¿A cuánto ascienden las multas si no pagan la CTS?

Las empresas del sector privado tienen plazo hasta el 15 de mayo para realizar el depósito correspondiente. No efectuar el pago íntegro y oportuno de la CTS constituye una infracción grave en materia laboral.

Según EY Perú, las multas para empresas no MYPE oscilan entre S/8.635 y S/143.660, dependiendo del número de trabajadores afectados. En el caso de pequeñas empresas, las sanciones pueden variar entre S/2.475 y S/24.750.

Además del depósito, el empleador está obligado a entregar al trabajador una liquidación detallada con el cálculo del beneficio.