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Pimpinela regresa a Lima por el Día de la Madre: fecha, lugar y entradas para disfrutar del dúo romántico

Pimpinela, con más de 44 años de carrera, deleitará a sus fans peruanos interpretando sus grandes éxitos y ofreciendo segmentos inéditos, llenando el escenario de energía y nostalgia.


El icónico dúo Pimpinela se presentará en Lima el 15 de mayo con un espectáculo titulado ‘Especial Día de la Madre’. Foto: difusión
El icónico dúo Pimpinela se presentará en Lima el 15 de mayo con un espectáculo titulado ‘Especial Día de la Madre’. Foto: difusión | Foto: difusión
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A pocos días del Día de la Madre, ya se han confirmado diversos conciertos con artistas internacionales, quienes buscan deleitar al público con lo mejor de su repertorio. En este mes importante, por ejemplo, llegará el icónico dúo Pimpinela con un espectáculo que combina música, humor y emoción a través de una puesta en escena innovadora, diseñada para conectar con públicos de distintas generaciones.

En esta oportunidad, el dúo argentino, formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, llega al país con un nuevo show titulado 'Especial Día de la Madre', que presentará en vivo en Perú este 15 de mayo en Costa 21, San Miguel. Las entradas para el concierto de Pimpinela en Lima estarán a la venta en la web de Teleticket.

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Pimpinela envía saludos a sus seguidores peruanos

A pocos días de su concierto en Lima, los hermanos Galán grabaron un saludo para sus seguidores peruanos. “Qué tal, queridos amigos del Perú, queridos amigos de Lima, acá estamos Lucía y yo para hacerles una invitación”, comentó Joaquín. “El viernes 15 de mayo vamos a estar en Costa 21 celebrando juntos el Día de las Madres con nuestro nuevo concierto”, añade Lucía.

“Y, por supuesto, con todas las canciones con las cuales crecimos juntos. Chau, un beso”, agregan los cantantes de exitosos temas como 'Olvídame y pega la vuelta', 'A esa', 'Por ese hombre', 'Dímelo delante de ella', 'Ahora decide', 'Valiente', 'Traición' y otras canciones emblemáticas sobre amor y desamor. 

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Trayectoria de Pimpinela

Pimpinela ha tenido una larga y exitosa carrera de más de 44 años; ambos hermanos comparten la voz y la autoría de muchas de sus canciones, que combinan el pop latino con la influencia del teatro musical y las telenovelas. 

Los hermanos Pimpinela crecieron juntos y grabaron su primer álbum en 1981; desde entonces, su popularidad en el mundo hispanohablante no dejó de crecer. A lo largo de su trayectoria, vendieron más de 18 millones de discos en todo el mundo, obtuvieron más de 60 premios Disco de Oro y Disco de Platino, y recibieron el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy en 2019, entre otros reconocimientos.

En Lima, el dúo interpretará sus éxitos y ofrecerá segmentos inéditos que no presenta en vivo desde hace años. Con las inconfundibles voces de Lucía y Joaquín, el escenario se llenará de energía y nostalgia, y hará vibrar al público con sus inolvidables melodías. 


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