HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
EN VIVO

Allanan casa de Piero Corvetto, auditan la ONPE y López Aliaga amenaza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

¿Adiós al efectivo? Pagos digitales en Perú crecieron más de 1,200% desde la pandemia del Covid-19

El crecimiento del uso de pagos digitales ha estado impulsado, principalmente, por la expansión de las billeteras digitales como Yape y Plin.

La billetera digital es el medio más usado por usuarios de servicios financieros digitales en Perú, según la SBS. Foto: Composición LR.
La billetera digital es el medio más usado por usuarios de servicios financieros digitales en Perú, según la SBS. Foto: Composición LR.

El uso de pagos digitales en el Perú registró un crecimiento superior al 1.200% en los últimos cinco años, especialmente desde la pandemia del Covid-19. Este avance marca un punto de quiebre en la forma en que los ciudadanos realizan transacciones y acceden a servicios financieros.

Únete a nuestro canal de política y economía

Al respecto, Francisco Milian, country manager de Mastercard en Perú, explicó que este incremento refleja un cambio profundo en el sistema financiero, con un impacto directo en la inclusión financiera y nuevas oportunidades para el acceso al crédito.

TE RECOMENDAMOS

ALFONSO LÓPEZ-CHAU EN VIVO Y ¿VACANCIA A BORDO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Migración educativa peruana en aumento: ¿Qué carreras eligen los jóvenes para estudiar en el extranjero?

lr.pe

¿A qué se debe el aumento de pagos digitales?

El fuerte aumento de los pagos digitales responde a una expansión de herramientas tecnológicas que han ganado terreno en la vida diaria de los peruanos. Este proceso se intensificó durante los años de pandemia, cuando el uso de medios electrónicos se volvió más necesario.

Según el representante de Mastercard, el crecimiento de más de 1.200% evidencia una transformación en el sistema de pagos del país. De esta manera se consolida el avance hacia una economía más digital.

Perú registra un crecimiento mayor a 1,200% en pagos digitales desde la pandemia. Foto: La República.

Perú registra un crecimiento mayor a 1,200% en pagos digitales desde la pandemia. Foto: La República.

Durante su participación en el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) Arequipa 2026, el ejecutivo afirmó: “Hoy ya no estamos hablando solo de acceso, sino del uso frecuente de herramientas digitales. La inclusión financiera empieza realmente cuando las personas utilizan estos servicios de manera cotidiana”.

Más peruanos usan billeteras digitales y menos efectivo

Francisco Milian señaló que, según estudios recientes, el 72% de los usuarios en el país ya usa billeteras digitales, mientras que el 54% recurre a tarjetas de débito y crédito, y el efectivo sigue en retroceso. Este cambio también impacta en las pymes, donde el 91% reporta crecimiento tras incorporar pagos digitales. Además, indicó que el 64% de los emprendimientos no existiría sin estas herramientas.

También precisó que el 85% de las pymes ya realiza pagos digitales a proveedores, lo que confirma una transformación estructural en la economía. Sin embargo, advirtió que persisten brechas, ya que solo el 36,4% de la población accede a crédito directo, equivalente a unos nueve millones de personas, y menos aún utiliza esas líneas. Por ello, afirmó que el reto es aprovechar la “huella digital” para crear modelos crediticios más inclusivos e innovadores.

PUEDES VER: Bonos del Estado 2026: conoce la lista completa de los subsidios vigentes, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos?

lr.pe

El nuevo reto financiero para competir en la era digital

“El próximo salto de la inclusión financiera en Perú ya no es pagos, porque eso ya se logró. Ahora es cómo otorgar crédito a partir de esos datos”, subrayó Milian. También resaltó el papel de las finanzas abiertas y la interoperabilidad como herramientas clave para democratizar el acceso a la información. Estas permiten que más actores participen en el ecosistema financiero sin grandes inversiones en infraestructura.

En febrero de 2026, Mastercard anunció a Milian Gutiérrez como su nuevo country manager para el mercado peruano. Foto: Composición LR.

En febrero de 2026, Mastercard anunció a Milian Gutiérrez como su nuevo country manager para el mercado peruano. Foto: Composición LR.

No obstante, advirtió sobre el mayor protagonismo de las billeteras digitales en la relación con el cliente final, lo que representa un desafío para las entidades financieras tradicionales en acceso a datos y fidelización.

Finalmente, destacó la necesidad de avanzar en tecnologías como la tokenización y la autenticación biométrica. Estas soluciones elevan la seguridad y facilitan pagos sin contacto, comercio electrónico simplificado y pagos automatizados con inteligencia artificial.

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú: tipo de cambio ABRE en S/3,465 HOY 24 de abril del 2026, según Bloomberg

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio ABRE en S/3,465 HOY 24 de abril del 2026, según Bloomberg

LEER MÁS
Cacao peruano cayó 45% en inicio de 2026 por problemas en cosechas y precios, según ADEX

Cacao peruano cayó 45% en inicio de 2026 por problemas en cosechas y precios, según ADEX

LEER MÁS
Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

Gobierno elimina obligación de aportar a trabajadores independientes a las AFP o la ONP

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF financia con S/23.8 millones a gobiernos locales para ejecutar siete proyectos de saneamiento rural en 2026

MEF financia con S/23.8 millones a gobiernos locales para ejecutar siete proyectos de saneamiento rural en 2026

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
BCRP: Superávit comercial del Perú sube de US$ 25.575 millones en 2025 a US$ 38.869 millones a febrero del 2026

BCRP: Superávit comercial del Perú sube de US$ 25.575 millones en 2025 a US$ 38.869 millones a febrero del 2026

LEER MÁS
¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda

¿Cómo postular a Techo Propio 2026? Descubre cómo acceder a los 14.880 bonos del Estado y empezar a construir tu vivienda

LEER MÁS
Indecopi sanciona a empresa de transporte por cláusulas abusivas y deficiencias en atención de reclamos

Indecopi sanciona a empresa de transporte por cláusulas abusivas y deficiencias en atención de reclamos

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025