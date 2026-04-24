¿Adiós al efectivo? Pagos digitales en Perú crecieron más de 1,200% desde la pandemia del Covid-19

La billetera digital es el medio más usado por usuarios de servicios financieros digitales en Perú, según la SBS. Foto: Composición LR.

La billetera digital es el medio más usado por usuarios de servicios financieros digitales en Perú, según la SBS. Foto: Composición LR.

El uso de pagos digitales en el Perú registró un crecimiento superior al 1.200% en los últimos cinco años, especialmente desde la pandemia del Covid-19. Este avance marca un punto de quiebre en la forma en que los ciudadanos realizan transacciones y acceden a servicios financieros.

Al respecto, Francisco Milian, country manager de Mastercard en Perú, explicó que este incremento refleja un cambio profundo en el sistema financiero, con un impacto directo en la inclusión financiera y nuevas oportunidades para el acceso al crédito.

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¿A qué se debe el aumento de pagos digitales?

El fuerte aumento de los pagos digitales responde a una expansión de herramientas tecnológicas que han ganado terreno en la vida diaria de los peruanos. Este proceso se intensificó durante los años de pandemia, cuando el uso de medios electrónicos se volvió más necesario.

Según el representante de Mastercard, el crecimiento de más de 1.200% evidencia una transformación en el sistema de pagos del país. De esta manera se consolida el avance hacia una economía más digital.

Perú registra un crecimiento mayor a 1,200% en pagos digitales desde la pandemia. Foto: La República.

Durante su participación en el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) Arequipa 2026, el ejecutivo afirmó: “Hoy ya no estamos hablando solo de acceso, sino del uso frecuente de herramientas digitales. La inclusión financiera empieza realmente cuando las personas utilizan estos servicios de manera cotidiana”.

Más peruanos usan billeteras digitales y menos efectivo

Francisco Milian señaló que, según estudios recientes, el 72% de los usuarios en el país ya usa billeteras digitales, mientras que el 54% recurre a tarjetas de débito y crédito, y el efectivo sigue en retroceso. Este cambio también impacta en las pymes, donde el 91% reporta crecimiento tras incorporar pagos digitales. Además, indicó que el 64% de los emprendimientos no existiría sin estas herramientas.

También precisó que el 85% de las pymes ya realiza pagos digitales a proveedores, lo que confirma una transformación estructural en la economía. Sin embargo, advirtió que persisten brechas, ya que solo el 36,4% de la población accede a crédito directo, equivalente a unos nueve millones de personas, y menos aún utiliza esas líneas. Por ello, afirmó que el reto es aprovechar la “huella digital” para crear modelos crediticios más inclusivos e innovadores.

El nuevo reto financiero para competir en la era digital

“El próximo salto de la inclusión financiera en Perú ya no es pagos, porque eso ya se logró. Ahora es cómo otorgar crédito a partir de esos datos”, subrayó Milian. También resaltó el papel de las finanzas abiertas y la interoperabilidad como herramientas clave para democratizar el acceso a la información. Estas permiten que más actores participen en el ecosistema financiero sin grandes inversiones en infraestructura.

En febrero de 2026, Mastercard anunció a Milian Gutiérrez como su nuevo country manager para el mercado peruano. Foto: Composición LR.

No obstante, advirtió sobre el mayor protagonismo de las billeteras digitales en la relación con el cliente final, lo que representa un desafío para las entidades financieras tradicionales en acceso a datos y fidelización.

Finalmente, destacó la necesidad de avanzar en tecnologías como la tokenización y la autenticación biométrica. Estas soluciones elevan la seguridad y facilitan pagos sin contacto, comercio electrónico simplificado y pagos automatizados con inteligencia artificial.