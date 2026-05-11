Retiro CTS 2026: Sunafil advierte a empresas que el plazo para depositar vence el 15 de mayo, ¿cuánto sería la multa por incumplir?

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) advirtió que las empresas que no depositen de forma íntegra y oportuna la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) cometen una infracción grave que puede ser sancionada con multas que van desde S/2.475 hasta S/143.660. La entidad recordó que el plazo máximo para realizar este depósito en el régimen privado vence el 15 de mayo. El organismo cuenta con una calculadora que permite estimar cuánto recibirás de CTS; además, también puedes utilizar este simulador.

Según la Sunafil, el monto de la sanción dependerá de si se trata de una pequeña empresa o una gran empresa (no mype), así como del número de trabajadores afectados. Además, precisó que también constituye infracción grave realizar el depósito en una entidad financiera distinta a la elegida previamente por el trabajador.

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CTS 2026: Sunafil advierte multas de hasta S/143.660

La autoridad laboral precisó que no realizar el depósito completo y dentro del plazo constituye una infracción grave. Las multas pueden ir desde S/2.475 hasta S/143.660, y su cálculo se determina según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores perjudicados por el incumplimiento.

“La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral recordó que los empleadores que no depositen, de forma íntegra y oportuna, la CTS están cometiendo una infracción grave”, indicó la entidad al alertar que el plazo vence el 15 de mayo. También remarcó que depositar el dinero en una entidad financiera distinta a la elegida por el trabajador configura igualmente una infracción, ya que esa comunicación se realiza con anticipación al empleador.

En un consolidado del 2024 hasta mayo de este año, se registraron 33.780 inspecciones por incumplimientos en el pago de la CTS, de las cuales el 98% se originó en denuncias de trabajadores.

¿Quiénes reciben CTS? Conoce los requisitos y exclusiones según la ley laboral

Tienen derecho a la CTS los trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan con una jornada mínima promedio diaria de cuatro horas. Este requisito define el acceso al beneficio y marca la diferencia frente a otras modalidades laborales.

Están excluidos del beneficio quienes perciben el 30% o más de las tarifas pagadas por el público por los servicios, los trabajadores a tiempo parcial que laboren menos de cuatro horas en promedio diario, aquellos que cuentan con convenios de Remuneración Integral Anual (RIA) que ya incluyen la CTS y los trabajadores de microempresas acreditadas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype). Asimismo, los trabajadores de regímenes especiales —como construcción civil, pesca y sector portuario— se rigen por normas propias.

¿Cómo saber cuánto te corresponde de CTS usando la calculadora digital?

La entidad informó que los trabajadores pueden calcular su CTS mediante la herramienta digital 'Calculadora Laboral' disponible en su portal web, al que se accede desde la sección 'Enlaces de interés'. Para iniciar el proceso, el sistema solicitará datos básicos como el número de DNI y el RUC de la empresa.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seleccionar la opción 'Calcula tu CTS' e ingresar la información requerida. Para completar el cálculo, se recomienda tener a la mano las boletas de pago, ya que se deben registrar datos como horas extras laboradas y otros conceptos necesarios para obtener el resultado.