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Economía

Día de la Madre 2026: sector retail prevé ventas por S/4.500 millones, según la CCL

Los resultados favorables del sector retail durante el primer trimestre y la campaña por el Día de la Madre impulsarán el dinamismo comercial, según el Gremio Retail y Distribución de la CCL.

CCL estima que campaña por el Día de la Madre impulsará el dinamismo comercial. Foto: Composición LR.
CCL estima que campaña por el Día de la Madre impulsará el dinamismo comercial. Foto: Composición LR.
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El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) prevé que las ventas del sector podrían alcanzar los S/4.500 millones en mayo. Este crecimiento se debe a la campaña por el Día de la Madre y a los buenos resultados que ya se vieron en los primeros meses del año.

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Sin embargo, Leslie Passalacqua, titular del gremio, reconoció que la preocupación principal del sector es que el ruido político propio del marco electoral genere desconfianza en los consumidores y modere las decisiones de compra de los hogares.

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¿Se mantendrá el buen ritmo de ventas del comercio retail durante 2026?

Passalacqua aseguró que las perspectivas del comercio continúan siendo favorables y que la industria retail mantendría su dinamismo durante este año. Por ello, indicó: “Si bien un entorno más estable impulsaría aún más los resultados, el Día de la Madre continúa siendo una fecha clave y altamente emocional que dinamiza la economía nacional”.

Asimismo, se refirió a la coyuntura actual y explicó que el consumidor peruano ahora se muestra más informado y, sobre todo, más cuidadoso con su presupuesto. Eso sí, ello no impide celebrar fechas importantes como el Día de la Madre.

“Hay una tendencia hacia la planificación estratégica, donde se comparan precios online con semanas de antelación antes de concretar la compra. No es que no gasten, sino que buscan mayor valor por su dinero para evitar gastos impulsivos”, añadió la presidenta del gremio.

¿Qué priorizan los consumidores peruanos?

De acuerdo con Passalacqua, hay un cambio en el perfil de consumo, en el que el cliente prioriza la tecnología orientada a la moda, el bienestar y el calzado. Ello eleva el ticket promedio y consolida la reactivación del sector. En esa línea, prevé que el gasto promedio se ubicará entre S/280 y S/380, montos por encima del rango de S/250 y S/350 registrado el año pasado.

“Este aumento no solo responde a la inflación, sino también a una mayor preferencia a productos tecnológicos y prendas de mayor calidad", explicó la titular del Gremio Retail de la CCL.

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Flores y chocolates dejan de ser el regalo principal

Leslie Passalacqua indicó que este año los regalos más pedidos serán de moda, como calzado, ropa y accesorios, y también de tecnología, sobre todo smartwatches y productos de cuidado personal. Estas categorías representan más del 40% de la demanda y tienen un fuerte enfoque en el bienestar.

También explicó que ahora las personas buscan experiencias y productos útiles. El consumidor ya no quiere solo un objeto, sino “algo que facilite la vida de mamá o contribuya a su bienestar”.

“La marca sigue siendo importante, pero hoy la relación precio-calidad y la inmediatez en la entrega son decisivas para cerrar la venta. El peruano busca un regalo que "dure" o que "se viva"”. En esa línea, la representante gremial expresó: “En esta campaña, las flores y chocolates han pasado a ser un complemento y ya no el regalo principal”.

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