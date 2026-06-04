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La fibra óptica ya domina el 82% del mercado de internet fijo: ¿qué empresas están ganando más clientes en Perú?

El avance de las conexiones de alta velocidad está transformando el mercado de telecomunicaciones y acelera la competencia entre los principales operadores del país.

La fibra óptica impulsa velocidades más altas y se consolida como la tecnología preferida.
La fibra óptica impulsa velocidades más altas y se consolida como la tecnología preferida. | Composición LR/ IA
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La fibra óptica ya concentra más de ocho de cada diez conexiones de internet fijo en el país y, junto con ello, también se está produciendo una reconfiguración del mercado entre los principales operadores.

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Al cierre del primer trimestre de 2026, Perú registró 4,14 millones de conexiones de internet fijo entre hogares y empresas, un ligero crecimiento de 0,92% respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque el avance nacional fue moderado, detrás de la cifra se observan dos tendencias claras: una expansión sostenida de la fibra óptica y una mayor competencia por captar clientes.

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Win, Claro y MiFibra son las empresas que más crecen en el mercado

La disputa por los usuarios de internet fijo sigue intensificándose. Durante los últimos 12 meses, Win fue la empresa que más conexiones sumó, con 151.932 nuevos accesos. Le siguieron Claro, con 90.735 conexiones adicionales, y MiFibra, con 71.546.

En contraste, Movistar y Wow registraron una reducción en su número de conexiones contratadas, en un mercado donde los usuarios parecen priorizar cada vez más la velocidad y estabilidad del servicio.

Los cambios también se reflejan en la participación de mercado. Claro se mantuvo como el principal operador del país con una cuota de 26,8%, seguido por Movistar con 24,9% y Win con 19,42%. Sin embargo, fue esta última empresa la que mostró el mayor avance frente al año pasado, al incrementar su participación en 3,53 puntos porcentuales.

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La fibra óptica impulsa velocidades más altas y se consolida como la tecnología preferida

La expansión de la fibra óptica continúa transformando el acceso a internet en Perú. Al cierre del primer trimestre del año, esta tecnología superó los 3,41 millones de conexiones, un crecimiento de 7,34% frente a 2025. Gracias a ello, ya representa el 82,55% de todas las conexiones de internet fijo del país.

El avance de esta infraestructura también se traduce en mayores velocidades para los usuarios. Actualmente, más del 94% de las conexiones contratadas ofrecen velocidades de descarga iguales o superiores a los 100 Mbps. Además, los planes de al menos 1000 Mbps ya representan más del 11% del total de conexiones.

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El mayor impulso del internet fijo provino de Lima y Callao. En conjunto, ambas zonas superaron los 2,29 millones de conexiones durante el primer trimestre de 2026, un avance de 3,02% respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuera de la capital, los mayores incrementos en el número de conexiones se registraron en Madre de Dios (34,67%), Amazonas (20,02%) y Puno (11,87%), regiones que destacaron por encima del promedio nacional durante el primer trimestre del año.

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