Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta
"No hay forma de mirarle la cara a Puno si no es con justicia", exclamó Sánchez y resaltó la tristeza que llevan los familiares de los fallecidos.
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Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta
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Durante su cierre de campaña en Puno, Roberto Sánchez anunció que, en un eventual gobierno, crearía una comisión investigadora para esclarecer las muertes en las manifestaciones de 2022 y 2023.