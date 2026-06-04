HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko no descarta cuestionar resultados electorales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta

"No hay forma de mirarle la cara a Puno si no es con justicia", exclamó Sánchez y resaltó la tristeza que llevan los familiares de los fallecidos.

Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta
Roberto Sánchez propone crear una comisión de investigación por muertes en protesta
Escuchar
Resumen
Compartir

Durante su cierre de campaña en Puno, Roberto Sánchez anunció que, en un eventual gobierno, crearía una comisión investigadora para esclarecer las muertes en las manifestaciones de 2022 y 2023.

Únete a nuestro canal de política y economía
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez solicita a Junta de Portavoces incluir derogación de leyes procrimen en próximo pleno del Congreso

Roberto Sánchez solicita a Junta de Portavoces incluir derogación de leyes procrimen en próximo pleno del Congreso

LEER MÁS
Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

LEER MÁS
Fenómeno El Niño: ¿cómo plantea Juntos por el Perú enfrentar el impacto en agricultores y trabajadores?

Fenómeno El Niño: ¿cómo plantea Juntos por el Perú enfrentar el impacto en agricultores y trabajadores?

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Roberto Sánchez solicita a Junta de Portavoces incluir derogación de leyes procrimen en próximo pleno del Congreso

Roberto Sánchez solicita a Junta de Portavoces incluir derogación de leyes procrimen en próximo pleno del Congreso

LEER MÁS
Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"

LEER MÁS
Fujimori ofreció plata a Susana para que no se vaya de Palacio

Fujimori ofreció plata a Susana para que no se vaya de Palacio

LEER MÁS
Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

Keiko Fujimori financió sus estudios en EE.UU con dinero robado por su padre

LEER MÁS
Juntos por el Perú realizará su cierre de campaña en Campo de Marte tras negativa de Municipalidad de Lima

Juntos por el Perú realizará su cierre de campaña en Campo de Marte tras negativa de Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025