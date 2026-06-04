Sunafil logró que empresas restituyan más de S/32.6 millones a trabajadores: ¿cuáles fueron las regiones con más devoluciones?

Módulo de Gestión de Cumplimiento de Sunafil permite recuperar montos pendientes a trabajadores. | Foto: La República/IA

Módulo de Gestión de Cumplimiento de Sunafil permite recuperar montos pendientes a trabajadores. | Foto: La República/IA

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, entre enero y mayo de 2026, se restituyeron S/32 millones 627,382.27 a trabajadores por remuneraciones y beneficios adeudados.

Esto fue posible a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), mecanismo que permite a las empresas corregir voluntariamente sus incumplimientos laborales tras la atención de denuncias.

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El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos, quien aseguró que es una herramienta que beneficia a los trabajadores peruanos.

Módulo de Gestión de Cumplimiento permitió recuperar más de S/32 millones

Edgar Vallejos explicó que el MGC permite a las empresas subsanar voluntariamente sus faltas laborales tras la intervención de la Sunafil, evitando que los casos pasen de inmediato a una etapa sancionadora.

Según indicó, esta herramienta promueve una corrección ordenada y transparente de los incumplimientos, facilita la comunicación entre los empleadores y la entidad fiscalizadora contribuyendo a prevenir que las infracciones se repitan.

Mediante este procedimiento, las compañías lograron regularizar obligaciones laborales que mantenían pendientes, lo que permitió que los trabajadores accedieran al cobro de salarios y prestaciones sociales que aún no habían sido cancelados.

Lima Metropolitana y San Martín lideraron las devoluciones a trabajadores

Lima Metropolitana registró el mayor monto restituido a trabajadores durante los primeros cinco meses del año, con S/18.291.912,33. Le siguió la región San Martín con S/5.897.824,32, según reportó Sunafil.

También destacaron Áncash, con S/1.701.828,44; Ica, con S/1.068.162,97; y el Callao, con S/993.511,50. Estas regiones concentraron los mayores montos reportados por las empresas en favor de los trabajadores durante el periodo evaluado.

Restituciones crecieron mes a mes entre enero y mayo de 2026

Los montos recuperados por los trabajadores durante los primeros cinco meses del año ascendieron a S/3.672.409,69 en enero, S/3.387.721,86 en febrero y S/7.705.359,62 en marzo, de acuerdo con la información proporcionada por la Sunafil.

En abril, las devoluciones alcanzaron S/9.462.986,82, mientras que en mayo sumaron S/9.028.904,28.

MGC de Sunafil: cómo funciona el mecanismo para reclamar pagos pendientes

A través de esta herramienta, la Sunafil busca que las empresas regularicen situaciones como el impago de remuneraciones, gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones u otros beneficios laborales, sin necesidad de iniciar de inmediato un procedimiento sancionador.

El proceso funciona de la siguiente manera: