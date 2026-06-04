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Economía

Sunafil logró que empresas restituyan más de S/32.6 millones a trabajadores: ¿cuáles fueron las regiones con más devoluciones?

Entre enero y mayo de 2026, la Sunafil logró que las empresas restituyan más de S/32.6 millones en remuneraciones y beneficios sociales adeudados a trabajadores mediante el Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC).

Módulo de Gestión de Cumplimiento de Sunafil permite recuperar montos pendientes a trabajadores.
Módulo de Gestión de Cumplimiento de Sunafil permite recuperar montos pendientes a trabajadores. | Foto: La República/IA
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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, entre enero y mayo de 2026, se restituyeron S/32 millones 627,382.27 a trabajadores por remuneraciones y beneficios adeudados.

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Esto fue posible a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), mecanismo que permite a las empresas corregir voluntariamente sus incumplimientos laborales tras la atención de denuncias.

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El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos, quien aseguró que es una herramienta que beneficia a los trabajadores peruanos.

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Módulo de Gestión de Cumplimiento permitió recuperar más de S/32 millones

Edgar Vallejos explicó que el MGC permite a las empresas subsanar voluntariamente sus faltas laborales tras la intervención de la Sunafil, evitando que los casos pasen de inmediato a una etapa sancionadora.

Según indicó, esta herramienta promueve una corrección ordenada y transparente de los incumplimientos, facilita la comunicación entre los empleadores y la entidad fiscalizadora contribuyendo a prevenir que las infracciones se repitan.

Mediante este procedimiento, las compañías lograron regularizar obligaciones laborales que mantenían pendientes, lo que permitió que los trabajadores accedieran al cobro de salarios y prestaciones sociales que aún no habían sido cancelados.

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Lima Metropolitana y San Martín lideraron las devoluciones a trabajadores

Lima Metropolitana registró el mayor monto restituido a trabajadores durante los primeros cinco meses del año, con S/18.291.912,33. Le siguió la región San Martín con S/5.897.824,32, según reportó Sunafil.

También destacaron Áncash, con S/1.701.828,44; Ica, con S/1.068.162,97; y el Callao, con S/993.511,50. Estas regiones concentraron los mayores montos reportados por las empresas en favor de los trabajadores durante el periodo evaluado.

Restituciones crecieron mes a mes entre enero y mayo de 2026

Los montos recuperados por los trabajadores durante los primeros cinco meses del año ascendieron a S/3.672.409,69 en enero, S/3.387.721,86 en febrero y S/7.705.359,62 en marzo, de acuerdo con la información proporcionada por la Sunafil.

En abril, las devoluciones alcanzaron S/9.462.986,82, mientras que en mayo sumaron S/9.028.904,28.

MGC de Sunafil: cómo funciona el mecanismo para reclamar pagos pendientes

A través de esta herramienta, la Sunafil busca que las empresas regularicen situaciones como el impago de remuneraciones, gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones u otros beneficios laborales, sin necesidad de iniciar de inmediato un procedimiento sancionador.

El proceso funciona de la siguiente manera:

  1. El trabajador presenta una denuncia ante la Sunafil por un presunto incumplimiento laboral.
  2. La entidad evalúa el caso y determina si puede ser atendido mediante el MGC.
  3. El empleador es notificado para que subsane voluntariamente la infracción detectada.
  4. La empresa acredita ante la Sunafil el cumplimiento de sus obligaciones laborales pendientes.
  5. El trabajador recibe las remuneraciones o beneficios sociales adeudados.
  6. Si el empleador no regulariza la situación, la Sunafil puede iniciar un procedimiento de fiscalización y sanción.
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