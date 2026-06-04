Sunafil logró que empresas restituyan más de S/32.6 millones a trabajadores: ¿cuáles fueron las regiones con más devoluciones?
Entre enero y mayo de 2026, la Sunafil logró que las empresas restituyan más de S/32.6 millones en remuneraciones y beneficios sociales adeudados a trabajadores mediante el Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC).
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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que, entre enero y mayo de 2026, se restituyeron S/32 millones 627,382.27 a trabajadores por remuneraciones y beneficios adeudados.
Esto fue posible a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), mecanismo que permite a las empresas corregir voluntariamente sus incumplimientos laborales tras la atención de denuncias.
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El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos, quien aseguró que es una herramienta que beneficia a los trabajadores peruanos.
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Módulo de Gestión de Cumplimiento permitió recuperar más de S/32 millones
Edgar Vallejos explicó que el MGC permite a las empresas subsanar voluntariamente sus faltas laborales tras la intervención de la Sunafil, evitando que los casos pasen de inmediato a una etapa sancionadora.
Según indicó, esta herramienta promueve una corrección ordenada y transparente de los incumplimientos, facilita la comunicación entre los empleadores y la entidad fiscalizadora contribuyendo a prevenir que las infracciones se repitan.
Mediante este procedimiento, las compañías lograron regularizar obligaciones laborales que mantenían pendientes, lo que permitió que los trabajadores accedieran al cobro de salarios y prestaciones sociales que aún no habían sido cancelados.
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Lima Metropolitana y San Martín lideraron las devoluciones a trabajadores
Lima Metropolitana registró el mayor monto restituido a trabajadores durante los primeros cinco meses del año, con S/18.291.912,33. Le siguió la región San Martín con S/5.897.824,32, según reportó Sunafil.
También destacaron Áncash, con S/1.701.828,44; Ica, con S/1.068.162,97; y el Callao, con S/993.511,50. Estas regiones concentraron los mayores montos reportados por las empresas en favor de los trabajadores durante el periodo evaluado.
Restituciones crecieron mes a mes entre enero y mayo de 2026
Los montos recuperados por los trabajadores durante los primeros cinco meses del año ascendieron a S/3.672.409,69 en enero, S/3.387.721,86 en febrero y S/7.705.359,62 en marzo, de acuerdo con la información proporcionada por la Sunafil.
En abril, las devoluciones alcanzaron S/9.462.986,82, mientras que en mayo sumaron S/9.028.904,28.
MGC de Sunafil: cómo funciona el mecanismo para reclamar pagos pendientes
A través de esta herramienta, la Sunafil busca que las empresas regularicen situaciones como el impago de remuneraciones, gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones u otros beneficios laborales, sin necesidad de iniciar de inmediato un procedimiento sancionador.
El proceso funciona de la siguiente manera:
- El trabajador presenta una denuncia ante la Sunafil por un presunto incumplimiento laboral.
- La entidad evalúa el caso y determina si puede ser atendido mediante el MGC.
- El empleador es notificado para que subsane voluntariamente la infracción detectada.
- La empresa acredita ante la Sunafil el cumplimiento de sus obligaciones laborales pendientes.
- El trabajador recibe las remuneraciones o beneficios sociales adeudados.
- Si el empleador no regulariza la situación, la Sunafil puede iniciar un procedimiento de fiscalización y sanción.