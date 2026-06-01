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Colombia vs Costa Rica EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

El partido amistoso entre la selección de Colombia y Costa Rica se disputará en El Campín de Bogotá. Este encuentro significará el último duelo del país cafetero ante su público previo al Mundial 2026.

Colombia y Costa Rica se enfrentan en amistoso previo al Mundial 2026. Foto: FCF/FCRF/composición LR
Colombia y Costa Rica se enfrentan en amistoso previo al Mundial 2026. Foto: FCF/FCRF/composición LR
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Colombia vs Costa Rica EN VIVO juegan HOY lunes 1 de junio, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en un amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio El Campín, con transmisión por TV a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección de Colombia se prepara para lo que será su participación en el próximo Mundial 2026. Por su parte, Costa Rica no estará presente en el certamen pero servirá como rival para el último partido como local del país cafetero antes de partir a la cita mundialista.

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¿A qué hora juega Colombia vs Costa Rica el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección colombiana y su similar de Costa Rica se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (martes 2/06)

¿Qué canal transmitirá el Colombia vs Costa Rica?

El encuentro entre Colombia vs Costa Rica, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de DirecTV. Para territorio colombiano por la señal de Caracol TV y RCN. Por su parte, en tierra costarricense, la transmisión estará a cargo de Repretel Canal 6 y TDMax.

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Colombia vs Costa Rica: posibles alineaciones

  • Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.
  • Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Aarón Salazar, Joseth Peraza, John Ruiz; Orlando Galo, Andrey Soto, Luis Flores; Álvaro Zamora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

Convocados de Colombia para el Mundial 2026

  • Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
  • Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Déiver Machado (Nantes)
  • Volantes: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)
  • Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis)
  • Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)
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