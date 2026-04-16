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Política

Congreso otorga voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo

Con más de 50 votos a favor, el Pleno del Parlamento respaldó al Gabinete de Luis Arroyo tras una jornada de debate marcada por cuestionamientos a la política económica y la respuesta del Ejecutivo frente al actual contexto electoral.

Gabinete Ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso. Foto: Congreso
Gabinete Ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso. Foto: Congreso

El Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo con 70 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones. La decisión se tomó luego de varias horas de exposición del presidente del Consejo de Ministros y del posterior debate entre las bancadas.

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Durante su intervención, Arroyo planteó como ejes principales la estabilidad económica, la transición democrática y la continuidad de proyectos estratégicos. Señaló que su gestión tiene un carácter transitorio, pero insistió en la necesidad de mantener el rumbo del país en un contexto electoral. También remarcó que el Ejecutivo busca garantizar condiciones para el siguiente gobierno.

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Luis Arroyo y su presentación ante el Congreso

Uno de los puntos más sensibles fue la situación de Petroperú. El jefe del gabinete descartó su privatización y anunció una reestructuración integral de la empresa estatal. Indicó que el apoyo financiero será limitado y estará sujeto a condiciones estrictas. Precisó que se aplicarán controles y metas de desempeño para evitar una carga fiscal permanente.

Arroyo también planteó la participación de capital privado como parte de la solución para Petroperú. Afirmó que la medida busca mejorar la eficiencia de la empresa y reducir su impacto en las finanzas públicas. En esa línea, sostuvo que cualquier respaldo estatal será excepcional y enfocado en garantizar el abastecimiento de combustibles.

En materia energética, el premier anunció proyectos de electrificación rural que beneficiarán a cerca de 48.000 ciudadanos en regiones como Amazonas, Ayacucho, Áncash, Huancavelica, Loreto, Moquegua, Puno y San Martín. La meta es alcanzar una cobertura del 89,8% en zonas rurales hacia 2026. También mencionó iniciativas con energías renovables, como el uso de hidrogeneradores flotantes en la Amazonía.

En el plano político, Arroyo reafirmó el compromiso del Ejecutivo con una transición democrática ordenada. Destacó el despliegue de más de 48.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 61.000 policías durante la primera vuelta electoral. Además, indicó que el Gobierno adoptó medidas para garantizar el derecho al voto tras las fallas registradas el 12 de abril y llamó al diálogo entre fuerzas políticas para asegurar la continuidad institucional.

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