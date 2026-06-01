TikTok lanza convocatoria para 10 negocios peruanos con premios de hasta US$25.000: ¿cuáles son los requisitos para participar?

TikTok seleccionará 10 startups en Perú para fortalecer su crecimiento empresarial. | Foto: La República/IA

TikTok seleccionará 10 startups en Perú para fortalecer su crecimiento empresarial. | Foto: La República/IA

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TikTok anunció la apertura de inscripciones para la segunda edición de Emprende en TikTok, una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo de startups y micro, pequeñas y medianas empresas mediante capacitación especializada, acompañamiento profesional y acceso a capital semilla.

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de julio y los interesados podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://emprendeentiktok.com/.

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De acuerdo con TikTok, el programa elegirá a 10 emprendimientos peruanos para participar en un proceso de formación enfocado en fortalecer distintas áreas de gestión empresarial. La propuesta también busca promover el uso de la plataforma como herramienta para potenciar el crecimiento de los negocios y mejorar su presencia digital.

Emprende en TikTok: capacitación y mentorías para negocios peruanos

A través de su programa Emprende en TikTok, los negocios seleccionados accederán a sesiones especializadas dirigidas por expertos en modelos de negocio, finanzas, marketing, ventas y comunicación. Estas actividades estarán orientadas a reforzar capacidades para el desarrollo empresarial.

Asimismo, la iniciativa contempla contenidos relacionados con el uso estratégico de TikTok como canal de crecimiento y posicionamiento digital. De esta manera, los participantes podrán conocer herramientas y estrategias vinculadas al entorno digital para fortalecer sus proyectos.

Premios de hasta US$25.000 para los emprendimientos finalistas

TikTok señaló que, una vez concluida la etapa de formación, cuatro emprendimientos finalistas serán seleccionados para recibir apoyo adicional destinado a la ejecución de sus planes de negocio. Entre los beneficios figuran mentorías personalizadas, capital semilla y acciones de visibilidad.

También indicó que los participantes con mejor desempeño podrán acceder a incentivos económicos que van desde US$15.000 hasta US$25.000. Estos recursos buscan contribuir al fortalecimiento de sus operaciones y acelerar sus procesos de crecimiento.

Requisitos para participar en la convocatoria de TikTok

Los postulantes deben contar con una cuenta activa en la plataforma y pertenecer a una micro, pequeña o mediana empresa formalmente constituida en el país. Este es uno de los criterios básicos para acceder al proceso de selección.

Además, los interesados deberán disponer del tiempo necesario para asistir a las sesiones de capacitación y asesoría previstas durante el desarrollo del programa. La iniciativa también incluye sesiones virtuales gratuitas para emprendedores que deseen conocer más detalles antes de presentar su postulación.