Papa León XIV visitará Perú en noviembre de este año, informó Presidencia

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El papa León XIV visitará Perú en noviembre de este 2026. Así lo confirmó Presidencia luego de una reunión protocolar entre el mandatario José María Balcázar y el cardenal Carlos Castillo, donde "se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú".

Antes del anuncio oficial, la Conferencia Episcopal había indicado que se esperaba la visita del papa entre noviembre y diciembre de este año.

TE RECOMENDAMOS DEBATE PRESIDENCIAL 2026: RESUMEN DE KEIKO VS. SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por el momento, se desconoce qué ciudades visitará.

Junto con la confirmación de la visita, Presidencia también precisó que se realizan las coordinaciones respectivas para la reunión que sostendrá el jefe de Estado con el Santo Padre.

Asimismo, publicaron un fotografía entre el presidente y el cardenal Castillo. Se observa al mandatario exhibiendo un ejemplar de Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV. El documento aborda los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y pone énfasis en la defensa de la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de que la tecnología permanezca al servicio de las personas.

"El viaje del presidente Balcázar al Vaticano incluirá una audiencia con el papa León XIV, quien mantiene un vínculo especial con el Perú debido a la labor pastoral que desempeñó durante varios años en el país antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica", indicó el comunicado oficial.

¿Cuál es el vínculo del Papa León XIV con Perú?

Su conexión con el Perú comenzó en 1985, cuando llegó a la región Piura como parte de una misión agustiniana. Posteriormente desempeñó labores pastorales en Trujillo y años más tarde asumió responsabilidades de mayor relevancia dentro de la Iglesia peruana. En 2014 fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y luego obispo de esa jurisdicción eclesiástica, cargo que ocupó hasta su traslado al Vaticano en 2023.

La relación del actual pontífice con el país se fortaleció aún más en 2015, cuando obtuvo la nacionalidad peruana y recibió su Documento Nacional de Identidad. Además de integrar la Conferencia Episcopal Peruana, León XIV mantuvo una estrecha cercanía con las comunidades del norte del país, especialmente en Lambayeque. Tras ser elegido papa, recordó públicamente a Chiclayo durante su primer mensaje desde el Vaticano, agradeciendo el apoyo y la fe de los fieles que lo acompañaron durante su ministerio.

Por estas razones, diversos sectores consideran que León XIV no solo tiene ciudadanía peruana, sino también una profunda identificación con la realidad social y religiosa del país. Su labor en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque, así como su participación en la vida eclesial peruana durante varias décadas, han convertido al nuevo pontífice en una figura especialmente cercana para millones de peruanos.