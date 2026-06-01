HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Resumen del debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
Economía

Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo

Los ingresos tributarios alcanzaron S/16.048 millones en mayo y acumularon 24 meses consecutivos de crecimiento. El avance estuvo respaldado por el buen desempeño de la economía, los altos precios de los minerales y una mayor fiscalización contra la evasión tributaria.

Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo.
Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La recaudación tributaria mantuvo su tendencia positiva durante mayo. Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los ingresos tributarios netos sumaron S/16.048 millones, lo que representa un crecimiento real de 17,7% respecto al mismo mes de 2025. Con este resultado, el país acumula 24 meses consecutivos de expansión en la recaudación fiscal.

Únete a nuestro canal de política y economía

Detrás de este avance se encuentra una combinación de factores económicos favorables. Por un lado, la economía mantuvo un ritmo de crecimiento que permitió generar mayores obligaciones tributarias por parte de empresas y trabajadores. A ello se sumó un incremento de las importaciones y una mayor demanda interna, indicadores que reflejan una actividad económica más dinámica.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE: KEIKO VS. SÁNCHEZ ¿QUIÉN GANÓ? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: TikTok lanza convocatoria para 10 negocios peruanos con premios de hasta US$25.000: ¿cuáles son los requisitos para participar?

lr.pe

Otro factor clave fue el contexto internacional. Los elevados precios del cobre y el oro impulsaron los ingresos de las compañías vinculadas a la producción y comercialización de estos minerales, elevando la base sobre la cual se calculan diversos impuestos.

Los ingresos tributarios netos sumaron S/16.048 millones, lo que representa un crecimiento real de 17,7% respecto al mismo mes de 2025.

Los ingresos tributarios netos sumaron S/16.048 millones, lo que representa un crecimiento real de 17,7% respecto al mismo mes de 2025.

Los datos de la Sunat muestran que la minería fue el sector que más contribuyó al aumento de la recaudación. Los tributos provenientes de esta actividad crecieron en S/988 millones respecto a mayo del año anterior, equivalente a un incremento de 68,7%. También destacaron los aportes de manufactura y del sector servicios.

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

lr.pe

Impuesto a la Renta e IGV lideraron el crecimiento

El principal aporte al incremento de los ingresos fiscales provino del Impuesto a la Renta. Durante mayo se recaudaron S/6.990 millones por este concepto, cifra que representó un crecimiento de 21,5% frente al mismo periodo del año pasado.

Dentro de este resultado sobresalieron los mayores pagos realizados por empresas del régimen general y del Régimen MYPE Tributario, que registraron un incremento cercano al 40%. También se observaron mayores aportes por rentas de trabajo y pagos efectuados por contribuyentes no domiciliados.

PUEDES VER: INEI: Inflación en Lima cayó 0,16% en mayo, pero electricidad y restaurantes aún presionan los precios

lr.pe

Por su parte, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/8.550 millones, con un crecimiento de 11,5% respecto a mayo de 2025. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el mercado interno, que registró una expansión de 18,5%, reflejando una mayor actividad comercial y de consumo.

En tanto, la recaudación vinculada a las importaciones también avanzó, aunque a un ritmo más moderado debido al menor tipo de cambio registrado durante el mes, que redujo el valor en soles de algunas operaciones vinculadas al comercio exterior.

Fiscalización y lucha contra la evasión explican parte del resultado

Además del contexto económico favorable, la entidad atribuyó parte del crecimiento a las acciones desplegadas para reducir la evasión y ampliar la base tributaria. Entre enero y mayo se incorporaron más de 501.000 nuevos contribuyentes, elevando el padrón del RUC a 13,6 millones de registros.

La entidad también reforzó el control sobre los denominados Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), empresas o personas que emiten comprobantes de pago sin sustento real y que suelen ser utilizadas para generar créditos fiscales indebidos. Hasta la fecha se han identificado 110 casos y existen miles más bajo evaluación.

PUEDES VER: Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%, según encuesta IEP

lr.pe

Como resultado de estas intervenciones, más de 13.000 contribuyentes regularizaron pagos por más de S/216 millones y efectuaron rectificaciones por otros S/85 millones durante los primeros cinco meses del año.

La Sunat también destacó avances en el control de actividades vinculadas a la minería artesanal, los servicios digitales, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. Según la entidad, estas acciones han contribuido a fortalecer el cumplimiento tributario y sostener el crecimiento de la recaudación en un contexto de recuperación económica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

LEER MÁS
Mafias utilizaban identidades de ciudadanos para ingresar al Perú celulares y perfumes valorizados en S/600.000

Mafias utilizaban identidades de ciudadanos para ingresar al Perú celulares y perfumes valorizados en S/600.000

LEER MÁS
Sunat: más de 57.800 clientes afectados por 78 empresas sin capacidad operativa en 2025 ¿cuántos años de prisión podrían recibir?

Sunat: más de 57.800 clientes afectados por 78 empresas sin capacidad operativa en 2025 ¿cuántos años de prisión podrían recibir?

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

Beneficios económicos de Sunat para contribuyentes en 2026: Hasta 95% menos solo en estos casos

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
TikTok lanza convocatoria para 10 negocios peruanos con premios de hasta US$25.000: ¿cuáles son los requisitos para participar?

TikTok lanza convocatoria para 10 negocios peruanos con premios de hasta US$25.000: ¿cuáles son los requisitos para participar?

LEER MÁS
SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025