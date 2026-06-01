Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo. | Andina

Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo. | Andina

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La recaudación tributaria mantuvo su tendencia positiva durante mayo. Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los ingresos tributarios netos sumaron S/16.048 millones, lo que representa un crecimiento real de 17,7% respecto al mismo mes de 2025. Con este resultado, el país acumula 24 meses consecutivos de expansión en la recaudación fiscal.

Detrás de este avance se encuentra una combinación de factores económicos favorables. Por un lado, la economía mantuvo un ritmo de crecimiento que permitió generar mayores obligaciones tributarias por parte de empresas y trabajadores. A ello se sumó un incremento de las importaciones y una mayor demanda interna, indicadores que reflejan una actividad económica más dinámica.

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Otro factor clave fue el contexto internacional. Los elevados precios del cobre y el oro impulsaron los ingresos de las compañías vinculadas a la producción y comercialización de estos minerales, elevando la base sobre la cual se calculan diversos impuestos.

Los ingresos tributarios netos sumaron S/16.048 millones, lo que representa un crecimiento real de 17,7% respecto al mismo mes de 2025.

Los datos de la Sunat muestran que la minería fue el sector que más contribuyó al aumento de la recaudación. Los tributos provenientes de esta actividad crecieron en S/988 millones respecto a mayo del año anterior, equivalente a un incremento de 68,7%. También destacaron los aportes de manufactura y del sector servicios.

Impuesto a la Renta e IGV lideraron el crecimiento

El principal aporte al incremento de los ingresos fiscales provino del Impuesto a la Renta. Durante mayo se recaudaron S/6.990 millones por este concepto, cifra que representó un crecimiento de 21,5% frente al mismo periodo del año pasado.

Dentro de este resultado sobresalieron los mayores pagos realizados por empresas del régimen general y del Régimen MYPE Tributario, que registraron un incremento cercano al 40%. También se observaron mayores aportes por rentas de trabajo y pagos efectuados por contribuyentes no domiciliados.

Por su parte, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/8.550 millones, con un crecimiento de 11,5% respecto a mayo de 2025. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el mercado interno, que registró una expansión de 18,5%, reflejando una mayor actividad comercial y de consumo.

En tanto, la recaudación vinculada a las importaciones también avanzó, aunque a un ritmo más moderado debido al menor tipo de cambio registrado durante el mes, que redujo el valor en soles de algunas operaciones vinculadas al comercio exterior.

Fiscalización y lucha contra la evasión explican parte del resultado

Además del contexto económico favorable, la entidad atribuyó parte del crecimiento a las acciones desplegadas para reducir la evasión y ampliar la base tributaria. Entre enero y mayo se incorporaron más de 501.000 nuevos contribuyentes, elevando el padrón del RUC a 13,6 millones de registros.

La entidad también reforzó el control sobre los denominados Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), empresas o personas que emiten comprobantes de pago sin sustento real y que suelen ser utilizadas para generar créditos fiscales indebidos. Hasta la fecha se han identificado 110 casos y existen miles más bajo evaluación.

Como resultado de estas intervenciones, más de 13.000 contribuyentes regularizaron pagos por más de S/216 millones y efectuaron rectificaciones por otros S/85 millones durante los primeros cinco meses del año.

La Sunat también destacó avances en el control de actividades vinculadas a la minería artesanal, los servicios digitales, el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. Según la entidad, estas acciones han contribuido a fortalecer el cumplimiento tributario y sostener el crecimiento de la recaudación en un contexto de recuperación económica.