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Economía

BCR: alza del petróleo preocupa a bancos centrales del mundo, ¿por qué Perú está "más tranquilo" frente al shock?

¿Paños fríos? El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva sostiene que el repunte del precio del petróleo a más de US$100 el barril genera preocupación en el mundo, pero que en el caso del Perú "los coge en una buena posición". ¿Por qué?

El alza del precio de petróleo genera inquietud mundial porque muchas economías todavía no han logrado regresar a sus metas de inflación.
El alza del precio de petróleo genera inquietud mundial porque muchas economías todavía no han logrado regresar a sus metas de inflación.

El estrepitoso aumento del precio internacional del petróleo (el brent, referente mundial, se ubica por encima de los US$102 el barril) producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán-tras el cierre del estrecho de Ormuz desde donde transita el 20% del petróleo mundial en buques tanque- despierta preocupaciones entre los Bancos Centrales del mundo por su impacto en la inflación. Sin embargo, en el caso peruano el escenario parece ser menos inquietante debido a que el país ya logró estabilizar sus precios.

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Así lo explicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ante la consulta de La República en la conferencia del programa monetario. Según detalló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos, el repunte del petróleo genera inquietud internacional porque muchas economías todavía no han logrado regresar a sus metas de inflación.

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"A nivel mundial, hay una preocupación de los bancos centrales con respecto al control de la inflación. ¿Y por qué es esa preocupación? Porque un buen número de países no han logrado llegar a su meta de inflación", señaló.

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A contraparte, Armas indicó que el Perú llega a este nuevo shock externo con una posición más favorable tras haber logrado controlar la inflación antes que otras economías.

Recordemos que el Perú cerró el 2025 con una inflación de 1,5%, una de las más bajas del mundo, sin embargo en febrero último, el índice de precios al consumidor escaló al 2,2% anual, una aceleración no vista desde hace 15 meses (noviembre de 2024), con un encarecimiento de productos alimentarios como pollo y huevos, así como en servicios como las tarifas de agua al alza.

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BCRP: Impacto del precio del petróleo en la inflación sería temporal

Vale precisar que la meta de inflación propuesta por la autoridad monetaria que preside Julio Velarde es entre 1% y 3%. “En el caso nuestro, cuando fue la inflación global previa, en el 2021-2022, Perú fue uno de los primeros países en lograr regresar a su meta de inflación en el 2024", recordó.

Esta situación, según afirma, permite que el actual aumento del petróleo sea manejable desde el punto de vista de la política monetaria.

"Este choque nos toma en una mejor posición relativa, en donde la inflación está bastante controlada. Es un efecto, que afecta a la población, pero el impacto de la inflación se espera que sea temporal. Esperamos que esté en el tramo superior dentro del rango meta. Es decir, va a ser un aumento de la inflación, pero no estamos hablando de inflaciones elevadas por el momento", afirmó.

El economista del banco central señaló que el alza del petróleo puede trasladarse a distintos sectores de la economía debido a que los combustibles inciden en los costos de transporte y en diversos insumos productivos.

"Como recordemos cuando fue el evento de Ucrania (guerra con Rusia), el precio del combustible tiene una serie de ramificaciones: transmite también costos de transporte, de una gran variedad de insumos químicos, fertilizantes, entre otros", explicó.

Sin embargo, el BCR prevé que el impacto inflacionario en el país sea transitorio y se mantenga dentro del rango meta. "Se espera que esté en el tramo superior dentro del rango meta, es decir, va a ser un aumento de la inflación, pero no estamos hablando de inflaciones elevadas por el momento", precisó.

Armas añadió que la autoridad monetaria continuará monitoreando la evolución del conflicto internacional y del precio del petróleo para evaluar sus efectos sobre la economía peruana.

"El Banco Central va a estar atento a realizar todas las acciones necesarias para garantizar a la población que la inflación se mantenga bajo control como ha sido en numerosas situaciones de alzas en el pasado", remarcó.

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