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Conteo de votos en vivo: ¿quién acompañará a Keiko Fujimori en segunda vuelta? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Economía

Dólar a la baja: tipo de cambio reacciona sin sobresaltos el conteo rápido de la primera vuelta electoral y cotiza en S/3,3725

El mercado cambiario tomó con relativa calma los resultados electorales de la primera vuelta electoral en conteo rápido. Aunque aumentó la volatilidad, el tipo de cambio retrocedió frente a una mayor compra de dólares y sin intervención del BCR.

El dólar cayó a S/3,372 tras las elecciones, en una jornada con mayor negociación entre bancos y movimientos volátiles del tipo de cambio.
El dólar cayó a S/3,372 tras las elecciones, en una jornada con mayor negociación entre bancos y movimientos volátiles del tipo de cambio.

El precio del dólar cerró la jornada de este lunes 13 de abril, un día después de las elecciones generales 2026, en S/3,372, una reducción de -0,66% frente la jornada del viernes (S/3,395), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Pese a la apretada contienda política, el mercado cambiario (espacio donde se compran y venden dólares) reaccionó sin sobresaltos.

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Los resultados del conteo rápido (estimación basada en una muestra representativa de votos) al 95% de Ipsos en alianza con Transparencia ubican a Keiko Fujimori liderando la torta electoral con 17,1%. Le siguen Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (12,4%), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (11,3%) y Jorge Nieto del Buen Gobierno (10,7%), en un empate técnico por la lucha en segunda vuelta.

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Este escenario mantiene la incertidumbre política, aunque sin generar presiones fuertes sobre el dólar. Durante la jornada de hoy lunes, se negociaron US$252 millones en el mercado spot interbancario (operaciones de compra y venta de dólares al contado entre bancos), un monto 19% mayor al del viernes.

El tipo de cambio abrió en S/3,36, alcanzó un máximo de S/3,383. Aunque el dólar terminó cayendo en el día, la sesión fue volátil (con subidas y bajadas rápidas del precio).

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"La jornada estuvo bastante volátil luego de los resultados iniciales de las elecciones presidenciales llevadas acabo ayer. Cercanos a cierre de mercado se observó flujo de demanda importante (más compra de dólares) que empujó el tipo de cambio al alza", explicó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Además, no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCRP (instrumentos que usa el banco central para inyectar o retirar dólares del mercado y así estabilizar el tipo de cambio), lo que implica que la autoridad monetaria no intervino directamente en la jornada.

Otro conteo rápidos, como el de Datum (otra encuestadora), también colocan a Keiko Fujimori en segunda vuelta, aunque con un segundo lugar aún indefinido entre varios candidatos. Esta dispersión de resultados mantiene la incertidumbre electoral, pero sin generar una reacción brusca en el mercado. "El segundo lugar aún no estaría definido, pero estaría entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Roberto Sánchez", manifiesta Torres.

En el frente internacional, el escenario también incluye cierta presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz (ruta clave por donde pasa entre el 20% y 30% del petróleo mundial), tras el fracaso de negociaciones con Irán.

Esta medida podría afectar el precio del petróleo (recurso fundamental para la economía global) y aumentar las tensiones entre Estados Unidos y China, principal comprador del crudo iraní. "EEUU afirmó que Irán se negó a limitar su programa nuclear, mientras que Irán exigió el control del estrecho, reparaciones, un alto el fuego más amplio y el acceso a los activos congelados", sostuvo la especialista.

"La medida entra en vigor hoy, los buques que entren o salgan de los puertos iraníes se enfrentarán a restricciones. El principal destino de los envíos de crudo de Irán es China, la reciente escalada amenaza con tensar aún más las relaciones entre EEUU y China", indicó.

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