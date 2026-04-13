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Conteo rápido IPSOS: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
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Elecciones 2026: Resultados ONPE, boca de urna y conteo rápido | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Conteo rápido de IPSOS: Keiko lidera, mientras Roberto Sánchez, López Aliaga y Nieto empatan en el segundo lugar

De acuerdo con el conteo rápido, Keiko Fujimori ocupa el primer lugar con 17.1%. Hubo un 9.7% de votos blancos.

Keiko Fujimori lidera los votos y hay un empate entre 3 candidatos en el segundo lugar, según IPSOS. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.
Keiko Fujimori lidera los votos y hay un empate entre 3 candidatos en el segundo lugar, según IPSOS. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.

Keiko Fujimori lidera las votaciones con 17,1%. Roberto Sánchez, López Aliaga y Jorge Nieto se mantienen en un empate técnico. Ipsos resaltó que el orden de los que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar puede cambiar en las próximas horas.

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Sánchez (Juntos por el Perú) presenta 12.4%; López Aliaga (Renovación Popular), 11.3% y Nieto (Buen Gobierno), 10.7%.

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Alvaro Henzler, presidente de Transparencia, mencionó que solo el primer lugar está asegurado. “A partir de estos resultados se observa que la candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja clara sobre el resto de candidaturas y con ello podríamos afirmar, con alto nivel de confianza estadístico, que ella se ubicaría en el primer lugar y pasa a segunda vuelta”, dijo.

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