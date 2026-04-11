Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 11 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 11 de abril?



BBVA

Compra: S/3,307

Venta: S/3,484

Scotiabank

Compra:S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación