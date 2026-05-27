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Arqueólogos restauraban una vieja iglesia y descendieron por una escalera olvidada que los llevó a descubrir un recinto oculto

Los investigadores documentaron lo que permaneció oculto en el interior durante 400 años.

Los arqueólogos bajaron por una escalera que lleva a las profundidades de la iglesia Saint-Philibert en Francia. Foto: INRAP
Los arqueólogos bajaron por una escalera que lleva a las profundidades de la iglesia Saint-Philibert en Francia. Foto: INRAP
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Durante los trabajos de restauración en la iglesia de Saint‑Philibert, en Dijon, Francia, un grupo de arqueólogos hizo un hallazgo inesperado que reveló siglos de historia bajo los cimientos. Los especialistas investigaban los daños estructurales provocados por antiguos depósitos de sal y una losa de hormigón instalada en los años setenta, cuando descubrieron una escalera que descendía hacia un espacio hasta entonces desconocido.

El recinto oculto resultó ser una cripta funeraria de finales de la Edad Media, donde yacían adultos y niños enterrados en mortajas simples. Junto a ellos, pequeños objetos como monedas y rosarios permanecían intactos, lo que ofrecía pistas sobre las prácticas funerarias del período. La sorpresa fue mayor al constatar que esta cripta formaba parte de un complejo de enterramientos mucho más antiguo y diverso, que reflejaba la importancia histórica de Saint‑Philibert como centro religioso y funerario durante varios siglos.

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Un hallazgo medieval bajo los cimientos

La cripta medieval se encuentra bajo el transepto de la iglesia y fue documentada por expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP). Según Clarisse Couderc, arqueóloga a cargo del proyecto, 'los cuerpos estaban dispuestos con simplicidad, y los pocos objetos encontrados junto a ellos muestran el cuidado que se tenía por los difuntos en aquella época'.

El ingreso a a bóveda de la iglesia Saint-Philibert durante el proceso de excavación. Foto: INRAP

El ingreso a a bóveda de la iglesia Saint-Philibert durante el proceso de excavación. Foto: INRAP

Este hallazgo confirma que la iglesia no solo servía como espacio de culto, sino también como lugar de entierro selecto, donde generaciones de feligreses encontraron su descanso final.

Los trabajos de restauración se habían programado tras un aviso público publicado en febrero, con inicio estimado para el 1 de junio y un plazo de ejecución de 10 años. El proyecto incluía la reparación de pilares, el campanario y la aguja de la iglesia. Fue durante estas excavaciones cuando los especialistas lograron documentar la cripta y otras evidencias ocultas durante siglos.

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Tumbas, sarcófagos y vestigios antiguos

Más allá de la cripta medieval, el equipo arqueológico halló tumbas de los siglos XI al XIII y seis sarcófagos pertenecientes a la Antigüedad tardía y al período merovingio. Uno de ellos conservaba una tapa esculpida, evidencia de la importancia de quienes allí fueron sepultados. Según el informe de INRAP, estos hallazgos sugieren que Saint‑Philibert funcionó como un centro funerario durante la transición del mundo romano a la Edad Media.

Los arqueólogos también identificaron restos de fases constructivas anteriores, incluida mampostería en espina de pescado bajo la nave central, que indica la presencia de un primer edificio religioso alrededor del siglo X. Estas capas de historia confirman que la iglesia actual, fundada en la segunda mitad del siglo XII, se erigió sobre estructuras anteriores, consolidando a Saint‑Philibert como un sitio de relevancia religiosa y social durante más de 1.000 años.

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