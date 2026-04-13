HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     
Economía

Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy lunes 13 de abril
Precio del dólar hoy lunes 13 de abril | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 13 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta.

Únete a nuestro canal de política y economía


¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de abril?

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026


BBVA

  • Compra: S/3,307
  • Venta: S/3,484

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,320
  • Venta: S/3,460

Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

22:55
12/4/2026

¿Para qué sirve el tipo de cambio que entrega la Sunat?

El tipo de cambio que da a conocer la Sunat es una referencia para temas tributarios, precisa Jorge Carrillo Acosta. “Sirve para que una persona pueda saber qué tipo de cambio registra en su contabilidad en la compra, venta o en su declaración de impuestos”.

22:55
12/4/2026

¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?

El término 'coco' se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado 'Cocos y Lucas' para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Washington, cuyo nombre en español es Jorge, y a estas personas se les llama 'Coco'.

22:55
12/4/2026

¿Qué es el dólar Ocoña?

El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.

Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.

Foto: La República

22:54
12/4/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.

Video: YouTube

Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, domingo 12 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 12 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,395 HOY 10 de abril del 2026, según Banco Central de Reserva

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,395 HOY 10 de abril del 2026, según Banco Central de Reserva

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 11 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

Sunat amplía plazo hasta abril de 2027 para que los contribuyentes mejoren su calificación tributaria

LEER MÁS
Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación

Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación

LEER MÁS
En caso de fallecimiento ¿quien puede cobrar la pensión de un afiliado a la ONP?: paso a paso, requisitos y más

En caso de fallecimiento ¿quien puede cobrar la pensión de un afiliado a la ONP?: paso a paso, requisitos y más

LEER MÁS
ONP: Banco de la Nación inicia HOY pago a pensionistas de la Ley 19990 de abril, conoce el cronograma

ONP: Banco de la Nación inicia HOY pago a pensionistas de la Ley 19990 de abril, conoce el cronograma

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

La actitud de un escritor: Mario Vargas Llosa

Las pinturas de Hugo Salazar Chuquimango, por Jorge Villacorta

Economía

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Tía María: Minem anula permiso de explotación y devuelve proyecto de cobre a evaluación

Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tumbes, según conteo de la ONPE?

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Tacna, según conteo de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025