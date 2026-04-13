Precio del dólar hoy, lunes 13 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 13 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta .



¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 13 de abril?

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BBVA

Compra: S/3,307

Venta: S/3,484

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,320

Venta: S/3,460