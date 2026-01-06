HOYSuscripcion LR Focus

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Economía

Incertidumbre por evolución de la economía retrasan decisión de empresas peruanas para contratar personal

Estudio elaborado por ManpowerGroup Perú indica que empleadores mantienen una visión prudente frente al entorno político-económico. Se preparan para cambios.

Hay cautela entre las empresas peruanas. la mayoría esperará antes de contratar personal.
Hay cautela entre las empresas peruanas. la mayoría esperará antes de contratar personal. | DIFUSIÓN

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo (MEOS) Q1 2026 de ManpowerGroup, las empresas peruanas inician el 2026 con señales de cautela estratégica, donde los empleadores mantienen una visión prudente frente al entorno económico-político, y con un fuerte foco en la eficiencia operativa, la adaptación a los cambios del mercado y la redefinición de perfiles laborales ante el avance de la tecnología.

De las 525 empresas consultadas para el MEOS, la mayoría señaló que sus planes para el primer trimestre del año estarán enfocados en consolidar procesos, redefinir las funciones y perfiles necesarios, y preparar a sus equipos para los cambios que marcarán el 2026.

Y es que el contexto económico continúa siendo un factor determinante para las futuras contrataciones.

Factores que impactan

Así, la incertidumbre en la demanda de los clientes (26%), la posible aparición de nuevas regulaciones (18%) y las dudas sobre la evolución de la economía (16%) se posicionan como los principales factores que retrasan la toma de decisiones de contratación.

Aun así, el panorama no es negativo. La encuesta muestra que las empresas peruanas mantienen una visión de mediano plazo, apostando por la adaptación, la capacitación y la redefinición de roles como sus pilares para enfrentar el 2026.

“Hoy no se trata solo de crecer en número, sino de contar con el talento adecuado para un entorno más tecnológico y competitivo. Las compañías buscan mayor eficiencia, estructuras más ágiles y equipos con capacidades alineadas a los desafíos digitales”, señala Daniel Galdos, director comercial de ManpowerGroup Perú.

Según la encuesta, las empresas que planean reducir personal lo harán para ajustarse a la demanda (54%), por procesos de reorganización (47%) o debido a cambios en el mercado que han reducido la demanda de algunos puestos (47%).

La automatización y la eficiencia operativa también influyen en estas decisiones: un 16% de empleadores que reducirá personal lo hará para optimizar procesos y consolidar roles, mientras que un 12% señala que la automatización ha reducido la necesidad de ciertas posiciones. Estas medidas no responden únicamente a recortes, sino a una transformación estructural del empleo a nivel global.

Escasez de talento

Más allá de las decisiones de contratación, el estudio revela que un 49% de empleadores reporta dificultades para encontrar talento para sus empresas, y un 14% señala mucha dificultad. Solo un 32% indica no tener problemas para encontrar los perfiles que necesita.

Las mayores brechas se concentran en habilidades comerciales y de atención al cliente, con un 24% de empresas que tiene dificultades para cubrir puestos de ventas y marketing, y un 21% en roles de atención directa al cliente.

A ello se suman perfiles administrativos (19%), operativos y logísticos (19%) y de producción (18%). En paralelo, las competencias vinculadas a tecnología ganan relevancia: un 16% enfrenta dificultades para encontrar especialistas en desarrollo de modelos y aplicaciones de inteligencia artificial, y un 13% reporta escasez de talento con alfabetización en IA.

Asimismo, en habilidades blandas, el 39% considera clave la comunicación, colaboración y trabajo en equipo. A ello se suma la adaptabilidad y disposición para aprender (30%), así como habilidades de liderazgo (21%) y pensamiento crítico y resolución de problemas (20%), evidenciando con ello que el perfil más demandado combina capacidades técnicas con habilidades humanas.

¿Cómo están respondiendo las empresas?

Ante este escenario, las organizaciones están ajustando sus estrategias de gestión del talento, señala ManpowerGroup.

El 23% está apostando por capacitar y recalificar a sus colaboradores actuales, mientras que un 22% ofrece mayor flexibilidad de horarios y un 21% amplía las opciones de trabajo híbrido o remoto.

Estas medidas reflejan un cambio en la forma de competir por talento, donde no solo importa la remuneración, sino también la experiencia laboral, el desarrollo profesional y la adaptabilidad organizacional, señala la encuesta.

