El empleo en confecciones de prendas de vestir cayó 0,3% en el último año y la cantidad de empresas disminuyó 8,4%.

En el último año, la cantidad de peruanos que trabaja directamente en actividades que producen bienes para exportar creció 13% y hoy supera el millón y medio de puestos laborales en el país, según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX). Sin embargo, este avance se concentró casi exclusivamente en actividades primarias, mientras que varios sectores industriales y manufactureros siguieron perdiendo empleo.

Entre noviembre del 2024 y octubre del 2025, el empleo vinculado a los exportaciones alcanzó 1 millón 523.000 personas, una cifra superior a la registrada un año atrás. El incremento estuvo impulsado principalmente por el agro, la minería tradicional y la agricultura primaria, sectores que concentran más del 80% del empleo exportador, a raíz del incremento de demanda de arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos; café y azúcar, así como los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno.

Seis sectores en rojo y una industria rezagada

Sin embargo, el crecimiento no es igual para todos. Al menos seis sectores, de los cuales cuatro son industriales, emplean hoy a menos personas que hace un año. Para el exviceministro de Economía Carlos Casas, esta pérdida de puestos en la industria responde a un problema más profundo. "El crecimiento se va dando a partir de la innovación, y en el Perú eso está totalmente muerto. Nadie innova, nadie investiga", señaló a este diario.

El reporte muestra que los puestos de trabajo vinculados a maderas se redujeron en más de 25%, mientras que joyería cayó cerca de 24% y minería no metálica, que está vinculada principalmente a insumos para la construcción, se contrajo en alrededor de 10%. Esta pérdida de empleo estuvo acompañada por una fuerte reducción en el número de empresas. Entre enero y octubre del 2025, la cantidad de firmas en joyería cayó 31,4%, en maderas 12,1% y en minería no metálica 11,6%, lo que refleja el debilitamiento estructural de estos rubros industriales.

El golpe ha sido mayor en la joyería debido a factores externos. Desde el 5 de abril, Estados Unidos aplica un arancel de 10% a las importaciones peruanas, una medida de alcance global que afecta especialmente a este sector, considerando que ese mercado concentra el 87,7% de las exportaciones de joyas del país.

La debilidad también alcanza a las confecciones de prendas de vestir, uno de los principales rubros manufactureros del país. El empleo en este sector retrocedió 0,3% en el último año y la cantidad de empresas se redujo 8,4%. A ello se suman caídas en pesca tradicional (-0,1%) y otros rubros manufactureros (-7,0%).

La tendencia no es reciente. Según datos analizados por este diario se muestran que estos sectores ya arrastraban caídas en 2024 y no han logrado revertir la pérdida de puestos en 2025, una muestra de los problemas del país para sostener empleo en actividades de mayor valor agregado.

Casas añadió que la falta de incentivos, la debilidad en la protección de la propiedad intelectual y la ausencia de un entorno que fomente la investigación empujan a las empresas a concentrarse en actividades de menor valor agregado o a buscar protección regulatoria, en lugar de invertir en nuevos productos y procesos.

Agro y minería concentran el empleo

Por nivel de empleo, la agroindustria lidera con 647.689 puestos, seguida por la minería tradicional (405.419) y el agro primario (215.086). En conjunto, estos tres sectores concentraron el 83,2% del total de empleos directos asociados a las exportaciones, impulsados por la demanda internacional de productos como arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, así como por los envíos de minerales.

Sin embargo, incluso dentro de estos sectores se observan señales mixtas. Aunque la agroindustria mantiene un crecimiento interanual de 12,2%, registró una caída mensual de 0,9%, lo que marca una desaceleración reciente en el margen.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en octubre del 2025 el país registró 4 millones 665.000 empleos privados formales, lo que implica que el 32,7% de estos puestos está directamente relacionado con las exportaciones, una proporción que confirma el peso del sector externo en el mercado laboral.

Por regiones, la costa, incluyendo Lima y Callao, concentró el 75,6% de los empleos directos asociados a las exportaciones, seguida por la sierra (20,7%) y la Amazonía (3,7%), pese a representar cerca del 60% del territorio nacional. Las regiones con mayor número de puestos fueron Lima, Ica, La Libertad, Piura, Cajamarca y Lambayeque, impulsadas principalmente por el agro exportador y la minería.

En términos de crecimiento, destacaron Tacna, Callao, Tumbes, Arequipa y Moquegua, mientras que otras regiones mostraron avances más moderados.

Estados Unidos lidera la generación de empleo exportador

Por destino de las exportaciones, Estados Unidos es el principal generador de empleo directo, con más de 392.000 puestos, equivalente a una cuarta parte del total, seguido por la Unión Europea, China y Canadá. En términos de crecimiento mensual, sobresalieron mercados como Australia, Colombia e India, aunque la generación de empleo sigue concentrada en pocos socios comerciales.

En el sector agroexportador, grandes conglomerados concentran el 92% de los ingresos, más del 90% del empleo formal y la mitad del empleo total en apenas 18 empresas.

Pese al aumento del empleo, hay sendas críticas sobre la calidad laboral. Entre 2018 y 2024, el salario real promedio del sector agroexportador cayó cerca de 30%. Las empresas redujeron costos sustituyendo trabajadores de mayor remuneración por empleados jóvenes, temporales o con menores ingresos.

El ingreso promedio ronda los S/1.300, y para alcanzar entre S/1.600 y S/1.700, muchos trabajadores deben laborar jornadas de hasta 12 horas diarias, pese a que las horas extra deberían ser excepcionales, recuerda el economista Fernando Cuadros.

Aunque hoy las exportaciones generan más empleo que hace un año, el crecimiento sigue concentrado en actividades primarias, pocas regiones y grandes empresas, mientras que los sectores industriales y manufactureros continúan sin recuperar los puestos perdidos, una brecha que se mantiene desde años anteriores.