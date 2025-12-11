HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Economía

BCRP: economía peruana puede crecer más de 3,2% por condiciones internacionales "muy favorables"

Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú, Paul Castillo dijo que las condiciones internacionales son muy favorables para poder regresar a un ciclo de crecimiento mucho más alto.

La nueva proyección de la economía peruana se dará a conocer el próximo 19 de diciembre.
La nueva proyección de la economía peruana se dará a conocer el próximo 19 de diciembre.

Las actuales condiciones económicas a nivel internacional y local, hacen prever que la economía peruana puede crecer por encima del 3,2%, señaló Paul Castillo, Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La actividad económica en setiembre creció 3,9%, en 3,33% de enero a setiembre, mientras que solo en el tercer trimestre lo hizo en 3,4%, datos que se encuentran por sobre la proyección de 3,2% anual, realizado por el BCRP, en el último reporte de Inflación del BCRP de setiembre.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Fonavi: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre; se devolverán S/102 millones

lr.pe

La nueva proyección se dará a conocer el próximo 19 de diciembre. Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de 3,5% para el año en curso.

En el marco del foro anual Perspectivas Económicas 2026, organizado por la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), Castillo explicó que, actualmente, las condiciones internacionales son muy favorables para poder regresar a un ciclo de crecimiento mucho más alto.

PUEDES VER: Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

lr.pe

Este ciclo con tasas de crecimiento alrededor del 5 o 6%, observado en la primera década de este siglo, se generó debido a los altos términos de intercambio, así como en la inversión privada que creció a doble dígito.

Por un lado, explicó Castillo, los términos de intercambio actualmente están siendo favorecidos por los precios de exportación, principalmente por los precios de minerales como el oro y cobre. “Tenemos los términos de intercambio más altos desde el año 1950”, anotó.

Mientras que, en el ámbito de la economía local, se observa un crecimiento sostenido de la demanda interna, en particular en el gasto privado. De esta manera, Castillo indicó que, aunque en el 2024 se vio una recuperación del consumo, no sucedió lo mismo con la inversión que se recuperó de forma tímida.

No obstante, si algo ha marcado el 2025, en opinión del Gerente General del BCRP, es la aceleración de la inversión privada. Este indicador clave creció 3,3% en el 2024, mientras que en el primer trimestre del corriente avanzó en 6%, para luego avanzar en 9% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre la cifra se ubica en 11%.

“Ahora tenemos términos de intercambio mucho más altos, entonces las condiciones internacionales son muy favorables para poder regresar a un ciclo de crecimiento mucho más alto. Estamos creciendo alrededor del 3,3%, pero las condiciones que tenemos podrían dar para un crecimiento aún mayor”, destacó el economista.

Agregó que, en este momento, se ve un escenario más optimista que soporta la inversión privada en base a la recuperación de la confianza de los empresarios. “Los indicadores de confianza están gradualmente alcanzando niveles que no veíamos hace 5 o 6 años”, subrayó Castillo.

Al respecto, Alejandro Gómez Saba, presidente de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) comentó que las empresas peruanas, más allá del año electoral, deben mantener sus planes estratégicos de largo plazo, independientemente de la coyuntura política, y plantear escenarios de contingencia o alternativos para situaciones de riesgo político inesperado, exagerado, “pero yo creo que las compañías peruanas ya están acostumbradas a la volatilidad política”, dijo.

Asimismo, confirmó que las expectativas empresariales han mejorado porque no se espera que las elecciones del 2026 traigan cambios dramáticos, en temas clave de nuestro crecimiento, tales como el modelo económico, libre empresa, libre mercado, libre transferencia de capitales, propiedad privada.

“Yo creo que en la medida en que el empresario vio que la política terminó solucionándose sola, es decir, que había los cambios de presidente sin ninguna violencia, sin ninguna disrupción dramática en el funcionamiento de las instituciones, o del día a día, ha ido recuperando la confianza porque el Perú le ha demostrado que es resiliente, y que la economía, el dólar, la inflación, seguían su trayectoria independientemente del ruido”, aseveró Gómez Saba.

En las vísperas del 20 aniversario de la APEF, a celebrarse en el 2026, también participaron en el foro Jean Pierre Fournier vicepresidente de inversiones en AFP Integra, Geraldo Arosemena Hague, Managing Director de Bolivia y Perú en TMF Group y André Quevedo, CEO en Grupo Coril SAB.

Notas relacionadas
OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú a 3,1% en 2025 y advierte sobre necesidad de ajustes fiscales

OCDE eleva previsión de crecimiento de Perú a 3,1% en 2025 y advierte sobre necesidad de ajustes fiscales

LEER MÁS
Congreso: pedido de facultades al Ejecutivo sobre crecimiento avanza en Comisión de Economía

Congreso: pedido de facultades al Ejecutivo sobre crecimiento avanza en Comisión de Economía

LEER MÁS
La paradoja de Lima: la región ‘más rica’ del Perú se hunde en bienestar

La paradoja de Lima: la región ‘más rica’ del Perú se hunde en bienestar

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre; se devolverán S/102 millones

Fonavi: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre; se devolverán S/102 millones

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 11 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Fonavi 2025: más de medio millón no ha recibido ni un sol a dos años de aprobada la ley de devolución parcial

Precio de combustibles HOY 11 de diciembre: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025