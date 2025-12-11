BCRP: economía peruana puede crecer más de 3,2% por condiciones internacionales "muy favorables"

La nueva proyección de la economía peruana se dará a conocer el próximo 19 de diciembre.

Las actuales condiciones económicas a nivel internacional y local, hacen prever que la economía peruana puede crecer por encima del 3,2%, señaló Paul Castillo, Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La actividad económica en setiembre creció 3,9%, en 3,33% de enero a setiembre, mientras que solo en el tercer trimestre lo hizo en 3,4%, datos que se encuentran por sobre la proyección de 3,2% anual, realizado por el BCRP, en el último reporte de Inflación del BCRP de setiembre.

La nueva proyección se dará a conocer el próximo 19 de diciembre. Por su parte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima un crecimiento de 3,5% para el año en curso.

En el marco del foro anual Perspectivas Económicas 2026, organizado por la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), Castillo explicó que, actualmente, las condiciones internacionales son muy favorables para poder regresar a un ciclo de crecimiento mucho más alto.

Este ciclo con tasas de crecimiento alrededor del 5 o 6%, observado en la primera década de este siglo, se generó debido a los altos términos de intercambio, así como en la inversión privada que creció a doble dígito.

Por un lado, explicó Castillo, los términos de intercambio actualmente están siendo favorecidos por los precios de exportación, principalmente por los precios de minerales como el oro y cobre. “Tenemos los términos de intercambio más altos desde el año 1950”, anotó.

Mientras que, en el ámbito de la economía local, se observa un crecimiento sostenido de la demanda interna, en particular en el gasto privado. De esta manera, Castillo indicó que, aunque en el 2024 se vio una recuperación del consumo, no sucedió lo mismo con la inversión que se recuperó de forma tímida.

No obstante, si algo ha marcado el 2025, en opinión del Gerente General del BCRP, es la aceleración de la inversión privada. Este indicador clave creció 3,3% en el 2024, mientras que en el primer trimestre del corriente avanzó en 6%, para luego avanzar en 9% en el segundo trimestre y en el tercer trimestre la cifra se ubica en 11%.

“Ahora tenemos términos de intercambio mucho más altos, entonces las condiciones internacionales son muy favorables para poder regresar a un ciclo de crecimiento mucho más alto. Estamos creciendo alrededor del 3,3%, pero las condiciones que tenemos podrían dar para un crecimiento aún mayor”, destacó el economista.

Agregó que, en este momento, se ve un escenario más optimista que soporta la inversión privada en base a la recuperación de la confianza de los empresarios. “Los indicadores de confianza están gradualmente alcanzando niveles que no veíamos hace 5 o 6 años”, subrayó Castillo.

Al respecto, Alejandro Gómez Saba, presidente de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) comentó que las empresas peruanas, más allá del año electoral, deben mantener sus planes estratégicos de largo plazo, independientemente de la coyuntura política, y plantear escenarios de contingencia o alternativos para situaciones de riesgo político inesperado, exagerado, “pero yo creo que las compañías peruanas ya están acostumbradas a la volatilidad política”, dijo.

Asimismo, confirmó que las expectativas empresariales han mejorado porque no se espera que las elecciones del 2026 traigan cambios dramáticos, en temas clave de nuestro crecimiento, tales como el modelo económico, libre empresa, libre mercado, libre transferencia de capitales, propiedad privada.

“Yo creo que en la medida en que el empresario vio que la política terminó solucionándose sola, es decir, que había los cambios de presidente sin ninguna violencia, sin ninguna disrupción dramática en el funcionamiento de las instituciones, o del día a día, ha ido recuperando la confianza porque el Perú le ha demostrado que es resiliente, y que la economía, el dólar, la inflación, seguían su trayectoria independientemente del ruido”, aseveró Gómez Saba.

En las vísperas del 20 aniversario de la APEF, a celebrarse en el 2026, también participaron en el foro Jean Pierre Fournier vicepresidente de inversiones en AFP Integra, Geraldo Arosemena Hague, Managing Director de Bolivia y Perú en TMF Group y André Quevedo, CEO en Grupo Coril SAB.