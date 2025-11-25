HOYSuscripcion LR Focus

🔴 LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 25 de noviembre

La fuerza laboral en Perú está envejeciendo, según INEI: ¿qué consecuencias tendrá sobre la economía?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que, desde 2016, el grupo de trabajadores de 45 años o más se elevó en más de un millón de personas.

El INEI ha registrado un incremento en el número de trabajadores mayores de 45 años.
El INEI ha registrado un incremento en el número de trabajadores mayores de 45 años.

Perú ha experimentado un envejecimiento de la mano de obra en los últimos años, debido a que la población ocupada de 45 años o más ha crecido más que cualquier otro nivel etario. La información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) detalló que el aumento ascendió a más de un millón de personas.

Esta tendencia no es exclusiva del mercado laboral peruano, debido a que se ha registrado en países industrializados. Sin embargo, existen causas particulares que explican la inserción de más trabajadores cercanos a la tercera edad. Además, la fuerza laboral envejecida acarrea consecuencias para la economía nacional.

¿Qué impacto tiene el envejecimiento de la fuerza laboral peruana?

Si la población ocupada en Perú envejece cada año, el foco de atención debe centrarse en los futuros pensionistas, especialmente en los que están afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). "El sistema público se hace cada vez más inviable, porque tienes menos gente en edad de trabajar para financiar la vejez", señaló Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, en una entrevista para La República.

En el sistema nacional de pensiones, el aporte previsional de los trabajadores activos sirve para financiar la pensión de los jubilados. Entonces, el envejecimiento de la fuerza laboral causará que en el futuro no haya suficientes aportantes para pagar a los adultos mayores. La especialista indicó que se puede correr el riesgo de afectar la calidad de vida de los beneficiarios.

Asimismo, la productividad podría caer debido a que los empleados de mayor edad no suelen adaptarse fácilmente a la modernización en sus áreas laborales, en comparación con los jóvenes que presentan facilidades para nuevas capacitaciones. "No se actualizan constantemente y se quedan rezagados frente a los avances de la tecnología", indicó Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en conversación con este medio.

A su vez, una mano de obra envejecida podría implicar un aumento de los costos operativos de las empresas peruanas. El experto comentó que las personas de edad más avanzada requieren una mayor cobertura en salud, por lo que se gastará más en cuidados preventivos y correctivos.

¿Por qué ha envejecido la población ocupada en Perú?

Desde la segunda mitad del siglo XX, Perú experimentó un fuerte crecimiento demográfico, al igual que otros países en vías de desarrollo. En 1980, la tasa de natalidad ascendió a 3,1 nacimientos cada 100 habitantes, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Así, la extraordinaria cantidad de bebés que nacieron en esas décadas ya llegó a su madurez y supera los 40 años.

Desde entonces, el país ha visto una caída notable en este indicador, por lo que el sector joven pierde peso en el acumulado generacional cada año. "La población en Perú empieza a volverse relativamente más vieja respecto a lo que era hace 10 o 20 años", expuso Sícoli. A ello se le suma que la esperanza de vida ha aumentado, que actualmente es de 77,2 años, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por otro lado, Meza acotó que la pandemia influyó en el envejecimiento de la edad promedio de los trabajadores. La llegada del COVID-19 provocó que el empleo y los ingresos cayeran. A ello se le sumó una elevada inflación que tocó su pico en 2022, con un 8,56%, según el INEI. La suma de estos factores redujo el poder adquisitivo de los ciudadanos y aumentó la vulnerabilidad frente a la pobreza.

"Entonces, más personas mayores, incluso de la edad de jubilación, se mantienen dentro del mercado laboral para seguir recibiendo ingresos, porque su capacidad de ahorro y su capacidad de gasto se vieron afectadas después de la pandemia", aseguró Meza. No se puede olvidar que la mayoría de los trabajadores se encuentra en la informalidad, un sector que suele presentar condiciones más precarias.

¿Cómo se puede revertir el envejecimiento del mercado laboral peruano?

Sícoli resaltó que el gobierno peruano podría llevar a cabo políticas de incentivo para impulsar la tasa de natalidad, lo que fomentaría la expansión de una población joven. Incluso, una opción es ofrecer estímulos para la recepción de inmigrantes jóvenes, aunque ello requiere una mejor capacidad logística.

En especial, ambos especialistas subrayaron la necesidad de retener el talento joven, quienes optan por dejar el país para buscar mejores oportunidades en el extranjero. En los últimos 30 años, más de 3 millones de peruanos han emigrado sin retorno y el 47,2% de ellos tenía entre 20 y 39 años, de acuerdo con el INEI.

Adicionalmente, Meza recordó el crecimiento sostenido del número de Ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta tendencia se debe a la falta de oportunidades de educación y laborales. Por tanto, propuso que es fundamental facilitar la búsqueda de empleo y fomentar la capacitación de este segmento.

