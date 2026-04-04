Elecciones 2026: Fuerza Popular alcanza apenas 8.5% en el Senado, seguida de Renovación Popular y Juntos por el Perú | Composición LR | Foto: composición LR

Elecciones 2026: Fuerza Popular alcanza apenas 8.5% en el Senado, seguida de Renovación Popular y Juntos por el Perú | Composición LR | Foto: composición LR

Fuerza Popular alcanza en intención de voto al Senado para las elecciones generales 2026 con un 8.5%, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Sin embargo, se observa también que ninguna agrupación política logra despegar con claridad ni acercarse a cifras de dos dígitos. Es decir, la ciudadanía no tiene partidos favoritos definidos hasta el momento.

El sondeo también muestra que Renovación Popular alcanza 6.4% y Juntos por el Perú 5.7%, lo que los ubica en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Más atrás aparecen Ahora Nación (4.6%), el Partido del Buen Gobierno (3.3%) y Alianza para el Progreso (3.2%). En paralelo, la categoría de ‘otros partidos’ concentra un significativo 18.5%, mientras que el 28.0% de los encuestados aún no precisa su voto, lo que una vez más confirma que el electorado aún se encuentra poco decidido.

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Otros indicadores señalan que un 9.2% afirma que no votaría por ninguno, un 2.2% optaría por blanco o nulo y un 1.3% señala que no iría a votar. Estos porcentajes muestran que las campañas de los partidos no han logrado consolidar una conexión con la población, ya que más de la mitad del electorado no tiene una preferencia.

De esto se puede deducir que el Senado será definido, en su mayoría, por el voto de los que aún se encuentran indecisos, porque podrían inclinar la balanza incluso en la última semana de la elección.

Elección de voto al Senado.

No hay un liderazgo consolidado

A pesar de encabezar la encuesta, Fuerza Popular muestra un respaldo limitado. Su 8.5% nacional se sostiene principalmente en Lima Metropolitana (12.0%), en el que también destaca Renovación Popular con 9.8%. En contraste, en regiones como el sur y el oriente, otras agrupaciones les comienzan a ganar terreno.

Renovación Popular, por su parte, presenta un perfil más sólido en sectores urbanos y de mayores ingresos, por lo que tiene un techo más corto. Mientras que Juntos por el Perú logra posicionarse mejor en regiones fuera de Lima, especialmente en el sur (7.4%) y el oriente (8.4%), lo que sugiere una base territorial más descentralizada.

Diferencias por región, edad, género y nivel socioeconómico

El análisis por macrorregiones muestra un electorado dividido. En el norte, Fuerza Popular alcanza 11.2%, mientras que en el centro lidera Juntos por el Perú con 7.5%. En el sur, Ahora Nación destaca con 7.8%. Cabe recordar que los votos del sur, principalmente, fueron los que llevaron a Pedro Castillo a resultar ganador en la segunda vuelta del 2021.

Por edades, los jóvenes entre 18 y 29 años muestran mayor inclinación hacia opciones como Juntos por el Perú y Avanza País, mientras que los mayores de 50 años tienden a respaldar a Fuerza Popular (9.3%) y Renovación Popular (8.3%).

En cuanto al género, las diferencias no son marcadas, aunque Renovación Popular registra mayor apoyo entre hombres (8.0%) que entre mujeres (4.8%), mientras que Fuerza Popular mantiene cifras relativamente equilibradas.

Ahora, en el nivel socioeconómico, específicamente en los sectores A/B, Renovación Popular alcanza un 13.8%, lo que lo posiciona como la opción más fuerte en ese segmento. En cambio, en los niveles D/E, Juntos por el Perú lidera con 8.3%, lo que muestra que los sectores populares lo prefieren.

No obstante, la indecisión atraviesa todos los estratos: el 25.9% en A/B y el 36.9% en D/E aún no define su voto.