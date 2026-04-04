HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: Fuerza Popular alcanza apenas 8.5% en el Senado, seguida de Renovación Popular y Juntos por el Perú

El sondeo del IEP también muestra que Renovación Popular alcanza 6.4% y Juntos por el Perú 5.7%. Además 'otros partidos' concentran 18.5% y el 28.0% de los encuestados aún no precisa su elección.

Elecciones 2026: Fuerza Popular alcanza apenas 8.5% en el Senado, seguida de Renovación Popular y Juntos por el Perú
Elecciones 2026: Fuerza Popular alcanza apenas 8.5% en el Senado, seguida de Renovación Popular y Juntos por el Perú | Composición LR | Foto: composición LR

Fuerza Popular alcanza en intención de voto al Senado para las elecciones generales 2026 con un 8.5%, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Sin embargo, se observa también que ninguna agrupación política logra despegar con claridad ni acercarse a cifras de dos dígitos. Es decir, la ciudadanía no tiene partidos favoritos definidos hasta el momento.

Únete a nuestro canal de política y economía

El sondeo también muestra que Renovación Popular alcanza 6.4% y Juntos por el Perú 5.7%, lo que los ubica en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Más atrás aparecen Ahora Nación (4.6%), el Partido del Buen Gobierno (3.3%) y Alianza para el Progreso (3.2%). En paralelo, la categoría de ‘otros partidos’ concentra un significativo 18.5%, mientras que el 28.0% de los encuestados aún no precisa su voto, lo que una vez más confirma que el electorado aún se encuentra poco decidido.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Otros indicadores señalan que un 9.2% afirma que no votaría por ninguno, un 2.2% optaría por blanco o nulo y un 1.3% señala que no iría a votar. Estos porcentajes muestran que las campañas de los partidos no han logrado consolidar una conexión con la población, ya que más de la mitad del electorado no tiene una preferencia.

De esto se puede deducir que el Senado será definido, en su mayoría, por el voto de los que aún se encuentran indecisos, porque podrían inclinar la balanza incluso en la última semana de la elección.

Elección de voto al Senado.

Elección de voto al Senado.

PUEDES VER: Encuesta Presidencial IEP: Keiko Fujimori está estancada, mientras que López Aliaga, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez empatados

lr.pe

No hay un liderazgo consolidado

A pesar de encabezar la encuesta, Fuerza Popular muestra un respaldo limitado. Su 8.5% nacional se sostiene principalmente en Lima Metropolitana (12.0%), en el que también destaca Renovación Popular con 9.8%. En contraste, en regiones como el sur y el oriente, otras agrupaciones les comienzan a ganar terreno.

Renovación Popular, por su parte, presenta un perfil más sólido en sectores urbanos y de mayores ingresos, por lo que tiene un techo más corto. Mientras que Juntos por el Perú logra posicionarse mejor en regiones fuera de Lima, especialmente en el sur (7.4%) y el oriente (8.4%), lo que sugiere una base territorial más descentralizada.

Diferencias por región, edad, género y nivel socioeconómico

El análisis por macrorregiones muestra un electorado dividido. En el norte, Fuerza Popular alcanza 11.2%, mientras que en el centro lidera Juntos por el Perú con 7.5%. En el sur, Ahora Nación destaca con 7.8%. Cabe recordar que los votos del sur, principalmente, fueron los que llevaron a Pedro Castillo a resultar ganador en la segunda vuelta del 2021.

Por edades, los jóvenes entre 18 y 29 años muestran mayor inclinación hacia opciones como Juntos por el Perú y Avanza País, mientras que los mayores de 50 años tienden a respaldar a Fuerza Popular (9.3%) y Renovación Popular (8.3%).

En cuanto al género, las diferencias no son marcadas, aunque Renovación Popular registra mayor apoyo entre hombres (8.0%) que entre mujeres (4.8%), mientras que Fuerza Popular mantiene cifras relativamente equilibradas.

Ahora, en el nivel socioeconómico, específicamente en los sectores A/B, Renovación Popular alcanza un 13.8%, lo que lo posiciona como la opción más fuerte en ese segmento. En cambio, en los niveles D/E, Juntos por el Perú lidera con 8.3%, lo que muestra que los sectores populares lo prefieren.

No obstante, la indecisión atraviesa todos los estratos: el 25.9% en A/B y el 36.9% en D/E aún no define su voto.

Notas relacionadas
Primer ministro confirma que pedirá voto de confianza al Congreso después de la primera vuelta: "Tenemos hasta el 16 de abril"

Primer ministro confirma que pedirá voto de confianza al Congreso después de la primera vuelta: "Tenemos hasta el 16 de abril"

LEER MÁS
Cuánto es la multa por no votar en 2026: montos para Elecciones Perú

Cuánto es la multa por no votar en 2026: montos para Elecciones Perú

LEER MÁS
Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Arequipa

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

LEER MÁS
La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

La familia Fujimori según un testigo: “Te vamos a aplastar como a una cucaracha”

LEER MÁS
Áltica, encuestadora mexicana, niega encuesta a favor de López Aliaga: "No ha sido elaborado por nuestras empresas"

Áltica, encuestadora mexicana, niega encuesta a favor de López Aliaga: "No ha sido elaborado por nuestras empresas"

LEER MÁS
Marisol Pérez Tello: “Keiko dice que la mayoría los quiere en segunda vuelta, pero el 80% los desprecia”

Marisol Pérez Tello: “Keiko dice que la mayoría los quiere en segunda vuelta, pero el 80% los desprecia”

LEER MÁS
Keiko se estanca, mientras que López Aliaga, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez empatan en encuesta IEP

Keiko se estanca, mientras que López Aliaga, Carlos Álvarez y Roberto Sánchez empatan en encuesta IEP

LEER MÁS
Elecciones 2026: Lopez Aliaga pasó de 14.7% a 8.7% en intención de voto en solo tres meses, según IEP

Elecciones 2026: Lopez Aliaga pasó de 14.7% a 8.7% en intención de voto en solo tres meses, según IEP

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Partido Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: se juega el segundo set

Un espectáculo inusual en el Mar Báltico: un naufragio de 400 años de antigüedad queda al descubierto debido al bajo nivel del mar

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Piura: estos son los candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025