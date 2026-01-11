HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Economía

Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno

La agencia internacional Fitch dejó de cubrir a Petroperú por falta de información y debilidad de liquidez. Trabajadores advierten que la incertidumbre financiera no es casual y denuncian abandono del Ejecutivo y del MEF.

Petroperú es la seguridad energética del Perú. "Si se debilita su credibilidad, se afecta la cadena de abastecimiento y el financiamiento", señalaron trabajadores.
Petroperú es la seguridad energética del Perú. "Si se debilita su credibilidad, se afecta la cadena de abastecimiento y el financiamiento", señalaron trabajadores.

El último viernes 9 de enero, transcurrido poco más de una semana de publicado el decreto que privatiza Petroperú, la agencia internacional Fitch Ratings decidió retirar todas las calificaciones crediticias de la petrolera y dio por terminada su cobertura analítica, alegando que "no cuenta con información suficiente" para sustentar una evaluación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su comunicación al mercado, la calificadora advirtió que la liquidez de Petroperú es débil y que las conversaciones con el Gobierno continúan en curso, lo que incrementa la incertidumbre y deja a la empresa fuera del universo de emisores que Fitch analiza de forma periódica.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL: ¿POR QUÉ EL AVANCE CR1M1NAL PONE EN RIESGO AL PERÚ? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

lr.pe

Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no responde a un problema técnico aislado, sino a una crisis de conducción. "Cuando una agencia internacional retira calificaciones por insuficiencia de información, el mensaje es claro: faltan decisiones, claridad, gestión y responsabilidad", señalaron en un pronunciamiento.

A su juicio, se evidencia una clara intencionalidad del Gobierno de dejarla quebrar, al no garantizar el capital de trabajo necesario para que Petroperú pueda comprar crudo, refinarlo y sostener sus operaciones.

PUEDES VER: Petroperú: Gobierno ignora al Congreso y deja sin explicación decreto privatizador que elevaría precios de combustibles

lr.pe

Según el gremio, este escenario pudo evitarse con una conducción ordenada, cronogramas claros, transparencia oportuna y un plan de estabilización coherente y verificable. Por el contrario, advirtieron que la actual gestión ha profundizado la incertidumbre con señales contradictorias y ausencia de liderazgo.

"Petroperú es parte de la seguridad energética del Perú. Si se debilita su credibilidad, se afecta la cadena de abastecimiento, el financiamiento, la operación y la estabilidad institucional", indicaron.

Inestabilidad y ausencia de liderazgo agravan la crisis de Petroperú

El sindicato también apuntó a la inestabilidad en la alta dirección de la empresa. De acuerdo con el STAPP, en apenas dos meses de gobierno Petroperú ha tenido cinco presidentes de directorio y cuatro gerentes generales, una situación que, afirman, ha afectado gravemente la credibilidad institucional ante acreedores, inversionistas y proveedores.

Además, el gremio rechazó el discurso oficial que responsabiliza a los trabajadores por la crisis de la empresa. "Se han equivocado de enemigo. Esa narrativa es injusta y peligrosa: desvía la atención, fractura a la organización, paraliza la operación y debilita el capital humano que sostiene la continuidad del servicio público energético", expusieron.

En ese contexto, el STAPP solicitó al presidente de la República José Jerí evaluar la continuidad del presidente del Consejo de Ministros Ernersto Álvatez y de los titulares de Economía (Denisse Miralles) y Energía y Minas (Luis Bravo De la Cruz), a quienes responsabilizan por una conducción que, según señalan, ha golpeado la reputación de Petroperú y abierto espacio a mayor incertidumbre.

"Desde que asumieron han mantenido una conducta pública y política que golpea a Petroperú, deteriora su reputación y abre espacio a mayor incertidumbre, en vez de conducir una estabilización seria y técnica", sostuvieron.

PUEDES VER: Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

lr.pe

Petroperú enfrenta mayores barreras para financiarse

Los trabajadores advirtieron que la retirada de la calificación de Fitch tiene consecuencias como mayores restricciones para acceder a financiamiento internacional, encarecimiento de operaciones y riesgos para la sostenibilidad de la empresa y la seguridad energética nacional.

Ante ese escenario y considerando que la decisión de Fitch podría presionar a las otras calificadoras que aún siguen a la empresa estatal, como S&P Global Ratings; el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú demanda medidas inmediatas orientadas a recuperar confianza y gobernabilidad:

  • Transparencia y provisión de información suficiente, consistente y oportuna, para evitar que se repitan situaciones como la descrita por Fitch.
  • Conducción técnica y unificada del proceso de estabilización, con una hoja de ruta pública, metas y responsables.
  • Cese de la estigmatización del trabajador y garantías de respeto a la dignidad laboral.
  • Instalación de un espacio formal de diálogo con los trabajadores y sus organizaciones, porque no existe reorganización viable sin legitimidad interna.
Notas relacionadas
Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

LEER MÁS
Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

LEER MÁS
Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos: Minem transfiere S/86,4 millones a ProInversión

Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos: Minem transfiere S/86,4 millones a ProInversión

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 11 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 10 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

Pronabec deja sin subvención económica de verano a más de 2.100 becarios de universidades públicas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Economía

Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera

Congreso: presentarán moción de vacancia presidencial contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025