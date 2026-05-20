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Hace unos días se confirmó el cartel de la nueva edición del Vibra Perú 2026 con la participación de Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano como artistas estelares, para el 28 y 29 de julio en el Arena 1 Park. Sin embargo, el martes 19 de mayo, la agrupación de Pacaipampa indicó que no iba a ser parte del festival. Es más, anunció su propio concierto en otro escenario cercano: Costa 21.

De acuerdo con el comunicado de Corazón Serrano, el motivo para retirarse del festival obedecía a ajustes realizados por la organización que, según la agrupación, comprometían la autenticidad de su espectáculo. “Esta decisión responde a cambios en la estructura y formato inicialmente coordinados para el desarrollo de ‘Acceso al corazón’, situación que no nos permite garantizar la experiencia, identidad y esencia que nuestro público merece y que siempre ha caracterizado a este formato”, manifestaron.

Organizadores del Vibra Perú le responden a Corazón Serrano

Los organizadores del Vibra Perú 2026 no se quedaron callados. Además de confirmar que Corazón Serrano no será parte del evento, aseguraron que la decisión se dio de manera unilateral y sin aviso previo. Asimismo, expresaron su incomodidad por anunciar su propio concierto el mismo día y en un lugar cercano. “Consideramos esta acción una conducta abiertamente desleal frente al festival, el público, los artistas y los acuerdos asumidos”, expresaron en su comunicado difundido este miércoles 20 de mayo.

El festival Vibra Perú 2026 confirmó a Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano como artistas estelares, mientras que la agrupación de Pacaipampa se retira del evento.

Asimismo, los organizadores del festival indicaron que no tienen responsabilidad alguna por la salida de Corazón Serrano porque accedieron a todos los pedidos de la orquesta, como un show extendido de 3 horas, ensayos en el recinto, admisión de invitados, cambios en la estructura, vinculación de su concepto a la campaña, escenografía, entre otros. Sin embargo, la agrupación de los hermanos Guerrero Neira no habría querido la presencia de otros artistas del cartel.

“Posterior al anuncio, Corazón Serrano presentó exigencias inadmisibles sobre el cartel, planteando qué artistas no deberían estar en el festival. Además, solicitó que ningún otro artista participara el 28 de julio, solicitud que fue rechazada, pues atentaba directamente contra el formato, los artistas y la integridad de Vibra Perú”, añadieron en su comunicado, que deja mal parado al grupo piurano.