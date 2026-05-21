Derechos del comprador de vivienda: qué documentos, permisos y garantías debe exigir antes de firmar un contrato para evitar estafas

Defensoría del Cliente Inmobiliario: Recomendaciones para una compra segura de vivienda. | Foto: La República/IA

Defensoría del Cliente Inmobiliario: Recomendaciones para una compra segura de vivienda. | Foto: La República/IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Comprar un inmueble representa una de las decisiones financieras y personales más importantes para una familia, pero también una de las más complejas debido a la cantidad de documentos, contratos y normativas que intervienen en el proceso. Esta combinación puede generar incertidumbre si el comprador no cuenta con la información adecuada.

En ese contexto, la información y la transparencia son elementos esenciales para reducir riesgos. La Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI) enfatiza que conocer los derechos del consumidor permite evitar problemas como retrasos en la entrega, incumplimientos contractuales o publicidad engañosa durante la adquisición de una vivienda.

TE RECOMENDAMOS ¿SÁNCHEZ Y KEIKO DURARÁN EN EL PODER? Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE

DCI: compra segura de vivienda y derechos del consumidor bajo la Ley 29571

El Director de la DCI, Alain Di Natale, sostiene que “la transparencia es la base de una compra segura, ya que permite al comprador verificar la información del proyecto y actuar con respaldo legal”. En esa línea, remarca que la normativa vigente protege al consumidor frente a incumplimientos o información engañosa.

Di Natale precisa que “la Ley 29571 - Ley de Protección y Defensa del Consumidor ampara al usuario ante publicidad no coincidente o retrasos injustificados, permitiendo realizar reclamos cuando lo ofrecido no corresponde con lo entregado”. Además, resalta la importancia de ejercer estos derechos a tiempo para evitar mayores perjuicios".

En ese sentido, el directivo afirma que “desde la Defensoría, nuestro compromiso es velar por el respeto a los derechos del comprador y asegurar que existan canales justos para resolver controversias con estricta imparcialidad y equidad”, destacando que la mediación es fundamental para fortalecer la confianza en el sector inmobiliario.

¿Es seguro el proyecto inmobiliario? Documentos que debes revisar antes de adquirirlo

Uno de los pasos más importantes antes de adquirir una vivienda es verificar la documentación técnica y legal del proyecto. El comprador puede solicitar la licencia de edificación y los planos aprobados a la inmobiliaria o a la municipalidad para comprobar que el proyecto es viable y está autorizado.

También es fundamental confirmar la titularidad del inmueble mediante la partida registral, para asegurar que el vendedor sea realmente el propietario. En proyectos terminados, se debe revisar la declaratoria de fábrica e independización ante la municipalidad o la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Asimismo, la DCI recomienda exigir la resolución de habilitación urbana y otros documentos técnicos que respalden la construcción, ya que estos constituyen garantías formales de que el proyecto cumple con los permisos necesarios para su desarrollo.

Así puedes presentar un reclamo en la DCI y en solo 39 días

Cuando se presentan incumplimientos, los consumidores pueden acudir a la DCI siempre que la inmobiliaria esté adherida al sistema. El trámite inicia con un formulario virtual donde se adjuntan documentos como el DNI, contrato de compraventa y actas de entrega, entre otros que sustenten la relación de consumo.

Luego, el caso pasa a una evaluación de admisibilidad y se convoca a una audiencia de mediación en un plazo de hasta 5 días hábiles. Si no se llega a un acuerdo, la DCI emite una resolución final en un máximo de 39 días hábiles, la cual es vinculante para la inmobiliaria.

Este procedimiento busca ofrecer una solución rápida, gratuita y transparente, fortalecer la protección del consumidor y promover mecanismos de resolución de conflictos más eficientes dentro del sector inmobiliario.