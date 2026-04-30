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Día del Trabajador: CGTP convoca marcha nacional para exigir aumento del sueldo mínimo y pensiones

Entre sus principales demandas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) solicita el incremento de la remuneración mínima vital y de las pensiones. Así como una respuesta efectiva del Gobierno ante la creciente inseguridad ciudadana que afecta a millones de peruanos.

La central sindical demanda el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta firme del Gobierno frente al avance de la inseguridad ciudadana.
La central sindical demanda el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta firme del Gobierno frente al avance de la inseguridad ciudadana. | CGTP
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La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, en protesta por lo que consideran una sistemática vulneración de los derechos laborales y la falta de acción del Estado frente a abusos tanto en el sector público como en el privado.

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Entre sus principales demandas figuran el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta 'firme y efectiva del Gobierno' ante el avance de la inseguridad ciudadana, problemática que —afirman— impacta directamente en la vida y el trabajo de millones de peruanos.

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El gremio también advirtió sobre un 'grave retroceso laboral' tras recientes decisiones de la Corte Suprema que dejan sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, norma que buscaba limitar el uso indebido de la tercerización. De acuerdo con el gremio, esta situación afecta conquistas históricas del movimiento sindical y favorece a sectores empresariales en perjuicio de los trabajadores.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional este 1° de mayo.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional este 1° de mayo.

En esa línea, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, sostuvo: “Estamos frente a un escenario de retroceso laboral promovido por decisiones que favorecen a sectores empresariales en perjuicio de la clase trabajadora. La eliminación de límites a la tercerización y la inacción del Ministerio de Trabajo evidencian una preocupante desprotección de los derechos laborales en el país.”

La concentración principal se realizará en la Plaza Dos de Mayo desde las 10:00 a.m., para luego movilizarse por diversas avenidas de Lima y culminar con un mitin en el monumento a José Carlos Mariátegui, en la Alameda 28 de Julio.

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En ese sentido, la CGTP exige el establecimiento de un piso fiscal que garantice la negociación colectiva centralizada en el Estado, como condición para asegurar remuneraciones justas y el respeto efectivo de los derechos laborales de los trabajadores públicos.

“El 1° de Mayo no solo es una fecha de conmemoración, es una jornada de lucha y unidad”, indicó el gremio, al convocar a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales a participar masivamente en la movilización.

Finalmente, la central sindical afirmó que la jornada será también un acto de memoria y reivindicación de quienes lucharon por los derechos laborales, así como una demostración de unidad frente a lo que consideran abusos empresariales y falta de voluntad política del Gobierno.

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