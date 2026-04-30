Día del Trabajador: CGTP convoca marcha nacional para exigir aumento del sueldo mínimo y pensiones

La central sindical demanda el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta firme del Gobierno frente al avance de la inseguridad ciudadana. | CGTP

La central sindical demanda el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta firme del Gobierno frente al avance de la inseguridad ciudadana. | CGTP

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, en protesta por lo que consideran una sistemática vulneración de los derechos laborales y la falta de acción del Estado frente a abusos tanto en el sector público como en el privado.

Entre sus principales demandas figuran el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) y de las pensiones, así como una respuesta 'firme y efectiva del Gobierno' ante el avance de la inseguridad ciudadana, problemática que —afirman— impacta directamente en la vida y el trabajo de millones de peruanos.

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El gremio también advirtió sobre un 'grave retroceso laboral' tras recientes decisiones de la Corte Suprema que dejan sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, norma que buscaba limitar el uso indebido de la tercerización. De acuerdo con el gremio, esta situación afecta conquistas históricas del movimiento sindical y favorece a sectores empresariales en perjuicio de los trabajadores.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a una movilización nacional este 1° de mayo.

En esa línea, el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, sostuvo: “Estamos frente a un escenario de retroceso laboral promovido por decisiones que favorecen a sectores empresariales en perjuicio de la clase trabajadora. La eliminación de límites a la tercerización y la inacción del Ministerio de Trabajo evidencian una preocupante desprotección de los derechos laborales en el país.”

La concentración principal se realizará en la Plaza Dos de Mayo desde las 10:00 a.m., para luego movilizarse por diversas avenidas de Lima y culminar con un mitin en el monumento a José Carlos Mariátegui, en la Alameda 28 de Julio.

En ese sentido, la CGTP exige el establecimiento de un piso fiscal que garantice la negociación colectiva centralizada en el Estado, como condición para asegurar remuneraciones justas y el respeto efectivo de los derechos laborales de los trabajadores públicos.

“El 1° de Mayo no solo es una fecha de conmemoración, es una jornada de lucha y unidad”, indicó el gremio, al convocar a trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales a participar masivamente en la movilización.

Finalmente, la central sindical afirmó que la jornada será también un acto de memoria y reivindicación de quienes lucharon por los derechos laborales, así como una demostración de unidad frente a lo que consideran abusos empresariales y falta de voluntad política del Gobierno.