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BCRP: así es la nueva moneda de un sol que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas con EE. UU., ¿Cómo conseguirla?

Son 5.000 monedas las que el Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación. Conoce a qué precio puedes adquirirla.

BCRP pone en circulación moneda por 200 años de relaciones con Estados Unidos. Foto: Composición LR.
BCRP pone en circulación moneda por 200 años de relaciones con Estados Unidos. Foto: Composición LR.
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Desde este jueves 30 de abril, el Banco Central de Reserva (BCR) pone en circulación una moneda de plata que conmemora el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. La moneda, de curso legal, circulará de manera simultánea con las actuales.

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A través de la circular N° 0009-2026-BCRP, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, encabezado por Julio Velarde, dispuso poner en circulación un nuevo sol haciendo uso de sus facultades atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica.

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¿Cómo es la moneda por el bicentenario de relaciones con EE. UU.?

La moneda de plata de un nuevo sol destaca por incluir -en el reverso- al lado izquierdo la ciudadela inca de Machu Picchu, mientras que 'Freedom Tower' de Miami se encuentra al extremo derecho. Cabe precisar que la Torre de la Libertad es el edificio más alto de Nueva York.

La maravilla histórica peruana, según se indica, está acompañada de la fecha 1826, mientras que la torre estadounidense lleva a su lado la fecha 2026. En la parte superior se observa el texto: "200 años de relaciones diplomáticas", y en la parte posterior, "PERÚ - USA".

En tanto, en el anverso de la moneda conmemorativa se encuentran el Escudo de Armas, el nombre completo de la entidad bancaria (Banco Central de Reserva del Perú), el año de acuñación y la denominación "UN SOL".

La nueva moneda de S/1 por los 200 años de relaciones entre Perú y Estados Unidos. Foto: Composición LR/BCR.

La nueva moneda de S/1 por los 200 años de relaciones entre Perú y Estados Unidos. Foto: Composición LR/BCR.

Conoce las características de la nueva moneda de un sol

La institución, dirigida por Julio Velarde, informó sobre las características de la moneda:

  • Denominación: S/1,00
  • Aleación: Plata 0,925
  • Peso fino: 1 onza troy
  • Diámetro: 37,00 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: Estriado
  • Año de acuñación: 2026
  • Emisión máxima: 5.000 unidades

Esta moneda podrá adquirirse en el Portal de Ventas del BCRP a un precio inicial de S/338. En el siguiente enlace podrá conseguirse la moneda conmemorativa: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/

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