Familias del Bajo Urubamba pagan hasta S/190 por balón de gas, denuncia gobernador de Cusco: “El más caro del Perú”

Gobernador del Cusco mostró su rechazo al abandono de las autoridades del Ejecutivo con los ciudadanos del Cusco. | Foto: composición LR/ RPP

Gobernador del Cusco mostró su rechazo al abandono de las autoridades del Ejecutivo con los ciudadanos del Cusco. | Foto: composición LR/ RPP

La crisis del sector energético tras la deflagración y fuga en el ducto de Camisea ha generado largas colas en los grifos y precios excesivos por el combustible. En ese contexto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, denunció que las familias del Bajo Urubamba pagan hasta S/190 por un balón de gas, pese a que en esta zona se ubican los principales yacimientos del recurso.

Durante una entrevista en el programa 'Ampliación de Noticias' de RPP, la autoridad cuestionó que los ciudadanos de su sector deban asumir precios tan elevados por un producto que se extrae en su propio territorio. Según explicó, esta situación refleja un problema que se arrastra desde hace décadas en el manejo de las fuentes de energía del país. “Lo que la historia nos está demostrando estos 23 años es que, a pesar de ser dueños, pagamos el más caro del Perú.”, expresó.

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Bajo Urubamba es zona productora de Camisea, según autoridad

Salcedo también criticó lo que considera una política centralista que, según indicó, prioriza las necesidades de Lima antes que los territorios productores. En esa línea, cuestionó que en la Ciudad Imperial muchas familias continúen cocinando con leña mientras en otros lugares el hidrocarburo se usa de forma masiva.

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“Quisiera decir al Ejecutivo que solo se acuerda del Cusco cuando les afecta el bolsillo de todas las familias de Lima. Esta forma de gobierno nos está llevando a esa división, para muchos considerados extremistas”, manifestó.

El titular de la localidad regional agregó que su jurisdicción arrastra una deuda histórica por no contar con el carburo residencial. Según sus cálculos, los cusqueños habrían perdido 2.500 millones de dólares en las últimas décadas al no tener gas domiciliario.

El gobernador del Cusco afirmó que pese a que tienen los principales yacimientos del recurso. Foto: composición LR

Gobernador de Cusco exige mesa técnica con Ejecutivo

Salcedo Álvarez también alertó sobre las condiciones en las que viven varias poblaciones nativas de la zona. Argumentó que aún faltan servicios básicos como electrificación, centros de salud y carreteras, pese a que el gas de Camisea aporta una parte importante de la energía que se consume en el país.

“Estamos pidiendo desde las comunidades nativas un decreto supremo para poder resolver el tema de las brechas. Necesitamos 18 millones para atender el sector salud. No tenemos hospitales, carretera, electrificación. Sin embargo, Camisea produce el 45% de la energía del Perú, 85% de los hogares”, reveló.

Finalmente, el representante cuzqueño pidió al Gobierno instalar una mesa técnica formal con participación de los habitantes y de las empresas vinculadas al proyecto Camisea. Advirtió que la población ya no tolera más años de abandono.

“El día de hoy espero y apelo a la capacidad de la Premier a que efectivamente los residentes del Bajo Urubamba—nativas u originarias—sean escuchadas (…) lo que puedo advertir es que la comunidades no soportan 23 años más de abandono y el Cusco tampoco”, concluyó.