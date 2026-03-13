HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Familias del Bajo Urubamba pagan hasta S/190 por balón de gas, denuncia gobernador de Cusco: “El más caro del Perú”

El líder regional pidió instalar una mesa técnica para analizar la situación y dar respuesta a las demandas de las comunidades nativas afectadas.

Gobernador del Cusco mostró su rechazo al abandono de las autoridades del Ejecutivo con los ciudadanos del Cusco.
Gobernador del Cusco mostró su rechazo al abandono de las autoridades del Ejecutivo con los ciudadanos del Cusco. | Foto: composición LR/ RPP

La crisis del sector energético tras la deflagración y fuga en el ducto de Camisea ha generado largas colas en los grifos y precios excesivos por el combustible. En ese contexto, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, denunció que las familias del Bajo Urubamba pagan hasta S/190 por un balón de gas, pese a que en esta zona se ubican los principales yacimientos del recurso.

Durante una entrevista en el programa 'Ampliación de Noticias' de RPP, la autoridad cuestionó que los ciudadanos de su sector deban asumir precios tan elevados por un producto que se extrae en su propio territorio. Según explicó, esta situación refleja un problema que se arrastra desde hace décadas en el manejo de las fuentes de energía del país. “Lo que la historia nos está demostrando estos 23 años es que, a pesar de ser dueños, pagamos el más caro del Perú.”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

lr.pe

Bajo Urubamba es zona productora de Camisea, según autoridad

Salcedo también criticó lo que considera una política centralista que, según indicó, prioriza las necesidades de Lima antes que los territorios productores. En esa línea, cuestionó que en la Ciudad Imperial muchas familias continúen cocinando con leña mientras en otros lugares el hidrocarburo se usa de forma masiva.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Quisiera decir al Ejecutivo que solo se acuerda del Cusco cuando les afecta el bolsillo de todas las familias de Lima. Esta forma de gobierno nos está llevando a esa división, para muchos considerados extremistas”, manifestó.

El titular de la localidad regional agregó que su jurisdicción arrastra una deuda histórica por no contar con el carburo residencial. Según sus cálculos, los cusqueños habrían perdido 2.500 millones de dólares en las últimas décadas al no tener gas domiciliario.

El gobernador del Cusco afirmó que pese a que tienen los principales yacimientos del recurso.

El gobernador del Cusco afirmó que pese a que tienen los principales yacimientos del recurso. Foto: composición LR

PUEDES VER: Taxista genera indignación tras instalar balón de gas doméstico en su auto por crisis energética: expertos advierten riesgo

lr.pe

Gobernador de Cusco exige mesa técnica con Ejecutivo

Salcedo Álvarez también alertó sobre las condiciones en las que viven varias poblaciones nativas de la zona. Argumentó que aún faltan servicios básicos como electrificación, centros de salud y carreteras, pese a que el gas de Camisea aporta una parte importante de la energía que se consume en el país.

“Estamos pidiendo desde las comunidades nativas un decreto supremo para poder resolver el tema de las brechas. Necesitamos 18 millones para atender el sector salud. No tenemos hospitales, carretera, electrificación. Sin embargo, Camisea produce el 45% de la energía del Perú, 85% de los hogares”, reveló.

Finalmente, el representante cuzqueño pidió al Gobierno instalar una mesa técnica formal con participación de los habitantes y de las empresas vinculadas al proyecto Camisea. Advirtió que la población ya no tolera más años de abandono.

“El día de hoy espero y apelo a la capacidad de la Premier a que efectivamente los residentes del Bajo Urubamba—nativas u originarias—sean escuchadas (…) lo que puedo advertir es que la comunidades no soportan 23 años más de abandono y el Cusco tampoco”, concluyó.

Notas relacionadas
GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

LEER MÁS
Taxista genera indignación tras instalar balón de gas doméstico en su auto por crisis energética: expertos advierten riesgo

Taxista genera indignación tras instalar balón de gas doméstico en su auto por crisis energética: expertos advierten riesgo

LEER MÁS
Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus de la empresa Universal cae por un barranco y deja al menos 5 muertos al cubrir la ruta Moyobamba–Tarapoto

Bus de la empresa Universal cae por un barranco y deja al menos 5 muertos al cubrir la ruta Moyobamba–Tarapoto

LEER MÁS
Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

LEER MÁS
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la Liga 1 2026: los locales se quedan con 10 jugadores tras expulsión de Orejuela

Suministro de GNV se restablece en Lima y Callao: grifos lo venden desde S/1.58 y crecen filas para recargar

Denisse Miralles sobre presunta injerencia de APP en Gabinete: “No tenemos cuotas políticas”

Sociedad

Buscan a joven de 20 años que fue a pescar y terminó siendo arrastrado por el río Llapay en Yauyos

Miniván cae a un abismo en Huancavelica: al menos un fallecido y ocho docentes heridos deja trágico accidente

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles sobre presunta injerencia de APP en Gabinete: “No tenemos cuotas políticas”

Últimas encuestas presidenciales: Keiko y RLA sufren caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Reniec confirma que se podrá votar con el DNI vencido en las elecciones del 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025