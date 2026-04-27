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Economía

BCRP fija para fines de 2026 el arranque de TAPP, su plataforma de pagos instantáneos con modelo de India

El sistema, basado en el modelo UPI de la India, que procesa más de 117.000 millones de transacciones al año, permitirá transferencias en tiempo real sin usar apps bancarias. En Perú, los pagos digitales por persona ya saltaron de 59 antes de la pandemia a más de 600, impulsados por la interoperabilidad.

El piloto de TAPP permitirá pagos en tiempo real desde cualquier app y abrirá el sistema a fintechs y comercios.
El piloto de TAPP permitirá pagos en tiempo real desde cualquier app y abrirá el sistema a fintechs y comercios.
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A fines de 2026, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) iniciará en fase piloto las Transferencias Automáticas de Pagos (TAPP), una nueva plataforma de pagos minoristas (operaciones entre personas y comercios) desarrollada sobre la base del sistema Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India.

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Este proyecto nace del acuerdo firmado en junio de 2024 entre el BCRP y la Corporación Nacional de Pagos de la India, con apoyo del banco central de dicho país asiático, para implementar en Perú una plataforma de pagos en tiempo real, interoperable (conectada entre distintas entidades) y abierta.

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Perú acelera hacia un sistema de pagos masivo y conectado

UPI, el modelo que inspira esta iniciativa, es actualmente el sistema de pagos digitales más grande del mundo, con más de 500 millones de usuarios activos y un volumen superior a 117.000 millones de transacciones anuales.

En el Perú, el crecimiento de los pagos digitales ha sido acelerado. El número de operaciones por persona pasó de 59 antes de la pandemia a más de 600 en la actualidad. Además, las transferencias interoperables superan los 270 millones de transacciones, lo que muestra a un sistema cada vez más integrado entre bancos, financieras y empresas de dinero electrónico.

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¿A qué responde este crecimiento? Según explicó Castillo, este acelerado proceso responde a "la interoperabilidad que ha conectado billeteras digitales, cuentas bancarias y otros instrumentos de pago.

El funcionario comparó esta evolución con los inicios de la telefonía móvil, cuando las redes comenzaron a interconectarse. “El sistema de pagos avanza a un modelo integrado, donde diversos actores interactúen sin barreras”, sostuvo.

Pagos desde cualquier app: TAPP irrumpe en la banca

En este contexto, la nueva plataforma TAPP funcionará como una “carretera o autopista adicional” dentro del sistema financiero, permitiendo que más actores desde bancos y cajas municipales hasta fintechs y empresas de dinero electrónico se conecten.

“TAPP funcionará como una ‘carretera o autopista adicional’ dentro del sistema, lo que permitirá que entidades financieras incluidas las cajas municipales integren los nuevos servicios en sus aplicaciones y amplíen su alcance hacia más usuarios”, indicó.

Uno de los cambios más disruptivos será la llamada “iniciación de pagos”, que marcará un quiebre en el modelo tradicional de la banca.

Bajo este esquema, una persona o empresa podrá realizar pagos o transferencias desde su cuenta bancaria usando la aplicación de una fintech, una operadora de telecomunicaciones o incluso una tienda por departamentos, sin necesidad de ingresar a la app de su banco.

La Interfaz de Pagos Unificada (UPI) es el sistema de pagos en tiempo real más popular de la India, lanzado en 2016. Lo mismo busca replica el Banco Central de Reserva con TAPP.

La Interfaz de Pagos Unificada (UPI) es el sistema de pagos en tiempo real más popular de la India, lanzado en 2016. Lo mismo busca replica el Banco Central de Reserva con TAPP.

“Estamos abriendo el ecosistema para que más participantes puedan dar servicios de pago sobre las cuentas existentes”, afirmó Castillo.

Este avance forma parte de un objetivo de sentar las bases de un sistema de finanzas abiertas en el Perú, en coordinación con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Queremos masificar los pagos digitales haciendo que los usuarios actuales los utilicen de manera más intensiva y, al mismo tiempo, ampliar el acceso para quienes aún no están dentro del sistema financiero”, sostuvo.

Para llegar a este punto, el BCRP ha seguido una estrategia por fases como la interconexión de billeteras principales, integración de entidades financieras, incorporación de empresas de dinero electrónico y la nueva fase como la Iniciación de pagos y apertura del ecosistema

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Julio Velarde, presidente del BCRP, junto a representantes del Banco de la Reserva de la India, la embajada de India en Perú y NPCI, en la firma del acuerdo para impulsar la nueva plataforma de pagos digitales.

Julio Velarde, presidente del BCRP, junto a representantes del Banco de la Reserva de la India, la embajada de India en Perú y NPCI, en la firma del acuerdo para impulsar la nueva plataforma de pagos digitales.

Con esta hoja de ruta, el Perú busca consolidarse como uno de los países con mayor crecimiento en pagos digitales de la región, acercándose a economías como Brasil y Chile.

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