El último video que grabó en vida el cómico ambulante Pompinchú solo 2 semanas antes de morir

El mundo del espectáculo popular peruano se encuentra de luto tras la partida de Alfonso Mendoza, más conocido como Pompinchú, quien falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El querido cómico ambulante permaneció varias semanas internado en UCI y luchó contra una fibrosis pulmonar y complicaciones renales que finalmente terminaron por apagar su vida, según informaron sus familiares.

En medio de su delicado estado de salud, nunca perdió el humor que lo caracterizaba. A través de su cuenta de Facebook, amigos y familiares compartían videos del artista durante su proceso de recuperación, incluso mientras permanecía entubado. El último de estos registros, fechado el 19 de abril, muestra al carismático cómico fiel a su estilo, bromeando sobre su situación e incluso dejando una frase para el recuerdo: aseguró que necesitaba "una enfermera tipo Miss Universo", arrancando sonrisas pese a la adversidad.

Pompinchú falleció: estos fueron sus últimos registros en vida

A través de su cuenta oficial de Facebook, se difundieron diversos videos y fotografías de Pompinchú que este viernes adquieren un valor especial para sus seguidores. En medio de la difícil etapa que atravesaba por su enfermedad, el cómico ambulante dejó ver que su esencia seguía intacta: carismático, ocurrente y con una capacidad única para hacer reír incluso en las circunstancias más adversas.

En uno de los clips más recordados, se le escucha bromear sobre los tubos a los que estaba conectado, restándoles gravedad con su característico humor. "Lavadora es, ¡sapazo!", dijo entre risas, asegurando que se encontraba en "etapa de centrifugado". En otro momento, al mostrarle los alimentos que recibía durante su tratamiento, no dudó en hacer un pedido muy a su estilo: un ceviche con su respectiva leche de tigre, arrancando sonrisas y evidenciando su espíritu inquebrantable hasta el final.

Además, en una foto que le tomaron, no perdió su humor y en la descripción de la instantánea hizo un inusual pedido. "Acá guerreando linda gente. Necesito una enfermera tipo Miss Universo. No hagan bromas", señaló.

¿De qué falleció Pompinchú?

Días antes de su fallecimiento, se dio a conocer que el comediante Pompinchú fue ingresado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, a raíz de la fibrosis pulmonar que padecía. En ese momento, su hermano Ray compartió información sobre su estado y expresó que la familia mantenía la esperanza de un milagro ante la gravedad del cuadro.

Según relató, el problema de salud se desencadenó luego de una operación a la cadera realizada a inicios de marzo, la cual había resultado exitosa. No obstante, tras recibir el alta, una bacteria comprometió su sistema respiratorio, lo que lo obligó a depender de oxígeno permanente y a ser hospitalizado nuevamente.