¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: Wilder Pari / La República.

¡No vayas al mercado sin saber estos precios! Créditos: Wilder Pari / La República.

(Con información de corresponsales)

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Miles de amas de casa, con la lista en mano, se preparan para comprar los alimentos esenciales para el menú familiar. La República recorrió los principales mercados del Perú para conocer cuáles son las variaciones de los precios en el norte, centro, sur y oriente del país.

TE RECOMENDAMOS Bitcoin en caída: por qué bajó y qué significa para los inversionistas peruanos #Econow

¿Quieres saber cuánto gastarás durante la semana del 17 al 23 de noviembre? A continuación, conoce los detalles:

Canasta básica en Lima: así varían los precios

En el mercado Aurora, en el cercado de Lima, el precio del kilo de pescado se elevó a S/14.00 en jurel y bonito.

Canasta básica en el norte del Perú: así varían los precios en Chiclayo

La República accedió a los precios de la canasta básicas en el norte del Perú: Chiclayo.

Chiclayo: ¡Buenas noticias para las amas de casa! en el mercado modelo de Chiclayo, el precio del pollo bajó a S/7.80 el kilo, mientras que el precio del limón se mantiene entre S/2.00 y S/4.00 la cuartilla (25 unidades). En cuanto a la cebolla, su costo es de S/3.00 el kilo, el tomate S/4.00 y la zanahoria a S/2.50, al igual que la beterraga. En este mercado, el precio de la papa Yungay continúa a S/2.50 y de la arveja entre S/5.00 y S/6.00.

Precios de los mercados en el Norte, Sur, Centro y Oriente del país. Créditos: URPI-LR





Canasta básica en el sur del Perú: así varían los precios en Arequipa, Cusco, Puno y Tacna

Arequipa: en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en Nueva Esperanza, el precio del pollo presenta una leve disminución, hoy se vende a S/8.80, mientras que la res se vende a S/18.50 y el cordero a S/21.00. Otro de los favoritos de la mesa, el pescado, se encuentra a S/9.00 el kilo de bonito y S/12.00 el de jurel. En cuanto al limón su precio varía entre S/4.00 y S/5.00, la cebolla entre S/1.50 y S/2.00 y el rocoto serrano se mantiene en S/3.00. Por su parte, la papa peruana tiene un costo de S/3.50 el kilo y la papa común a S/1.80. Y con respecto a las frutas de estación, el plátano se mantiene en S/5.00 y la manzana Israel a S/4.00.

Tacna: en el mercado mayorista Miguel Grau, el precio del pollo se mantiene en S/8.50, la res en S/17.00 y el cerdo en S/12.00. Con respecto al pescado, su costo por kilo es de S/13 el de cojinova, S/10.00 el de caballa y S/9.00 el de lorna. En este centro de abastos, la cebolla se vende a S/2.00 el kilo, al igual que la papa y el camote, mientras que el arroz, azúcar y zapallo se encuentran a S/4.00 el kilo. Por su parte, las frutas de estación se mantienen a S/6.00 el kilo de manzana, S/6.00 el de mandarina y S/3.50 el de papaya.

Cusco: en el mercado Wanchaq, los precio presentan una ligera disminución. Esta mañana, el precio del pollo entero se reporta en s/9.50, la res en S/29.00 y el cordero en S/26.00. Situación simular enfrentan la cebolla que ahora se ofrece a S/2.00 (antes S/2.50) y tomate a S/3.50 (antes a S/4.00). Por su parte, las habas presentaron un leve aumento, vendiéndose ahora en S/2.50, mientras que el crespo continúa a S/2.50. En tanto, la java de huevos se ofrece entre S/9.00 y S/15.00, dependiendo del tamaño.

Puno: en el mercado Santa Bárbara, en Juliaca, el precio de la res se elevó S/2.00, esta mañana se vende a S/18.00 el kilo; por su parte, el costo del pollo varía entre S/10.00 y S/12.00 y el cerdo se vende a S/13.00. En cuando a la java de huevos, su precio oscila entre S/10.00 y S/14.00, dependiendo del tamaño.

Canasta básica en el oriente del Perú: así varían los precios en Iquitos