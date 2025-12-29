HOYSuscripcion LR Focus

¿Eres arrendador? Ya no tributarás por rentas no cobradas a partir del 2026, según cambio aprobado por el Congreso

Desde enero de 2026, las personas arrendatarias de inmuebles solo pagarán el impuesto a la renta por los ingresos percibidos, y no por lo devengado según el contrato.

Desde 2026, dueños pagarán renta solo por lo cobrado
Desde 2026, dueños pagarán renta solo por lo cobrado

La Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta. Con 18 votos en la primera y segunda sesión, los cambios, según sus promotores, buscan una mayor equidad para que los propietarios de inmuebles paguen sus impuestos en función de los ingresos reales percibidos, y no únicamente sobre lo estipulado en el contrato firmado.

Según el congresista Víctor Flores Ruíz, titular de la Comisión de Economía, la reforma a la Ley del Impuesto a la Renta pone fin a una contradicción legal. Con la unificación de criterios, se espera ofrecer mayor claridad y justicia tributaria, evitando que las personas deban pagar impuestos por rentas que aún no han recibido. La modificación recae sobre el artículo 84 de la Ley del Impuesto a la Renta, que obligaba a tributar bajo el criterio de “devengado”; es decir, el impuesto debía declararse al finalizar el mes, incluso si el arrendatario no había efectuado el pago.

lr.pe

¿Cómo se aplicará el nuevo cálculo del impuesto en los alquileres?

A partir de 2026, las personas que alquilen propiedades deberán cumplir con estas condiciones al momento de hacer sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.

  • Tasa aplicable: Se deberá pagar el 6.25% sobre el ingreso percibido, es decir, lo efectivamente cobrado por el alquiler.
  • Base imponible: El cálculo se realiza sobre la renta bruta recibida, no sobre lo estipulado en el contrato.
  • Deducción permitida: Antes de aplicar el porcentaje, se podrá deducir automáticamente un 20 % del monto recibido.
  • Documento requerido: Para registrar la operación, será obligatorio emitir el recibo por arrendamiento aprobado por la SUNAT.
