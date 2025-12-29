¿Eres arrendador? Ya no tributarás por rentas no cobradas a partir del 2026, según cambio aprobado por el Congreso
Desde enero de 2026, las personas arrendatarias de inmuebles solo pagarán el impuesto a la renta por los ingresos percibidos, y no por lo devengado según el contrato.
- Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas
- Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta. Con 18 votos en la primera y segunda sesión, los cambios, según sus promotores, buscan una mayor equidad para que los propietarios de inmuebles paguen sus impuestos en función de los ingresos reales percibidos, y no únicamente sobre lo estipulado en el contrato firmado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según el congresista Víctor Flores Ruíz, titular de la Comisión de Economía, la reforma a la Ley del Impuesto a la Renta pone fin a una contradicción legal. Con la unificación de criterios, se espera ofrecer mayor claridad y justicia tributaria, evitando que las personas deban pagar impuestos por rentas que aún no han recibido. La modificación recae sobre el artículo 84 de la Ley del Impuesto a la Renta, que obligaba a tributar bajo el criterio de “devengado”; es decir, el impuesto debía declararse al finalizar el mes, incluso si el arrendatario no había efectuado el pago.
TE RECOMENDAMOS
REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA
PUEDES VER: ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación
¿Cómo se aplicará el nuevo cálculo del impuesto en los alquileres?
A partir de 2026, las personas que alquilen propiedades deberán cumplir con estas condiciones al momento de hacer sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.
- Tasa aplicable: Se deberá pagar el 6.25% sobre el ingreso percibido, es decir, lo efectivamente cobrado por el alquiler.
- Base imponible: El cálculo se realiza sobre la renta bruta recibida, no sobre lo estipulado en el contrato.
- Deducción permitida: Antes de aplicar el porcentaje, se podrá deducir automáticamente un 20 % del monto recibido.
- Documento requerido: Para registrar la operación, será obligatorio emitir el recibo por arrendamiento aprobado por la SUNAT.