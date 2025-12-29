La Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta. Con 18 votos en la primera y segunda sesión, los cambios, según sus promotores, buscan una mayor equidad para que los propietarios de inmuebles paguen sus impuestos en función de los ingresos reales percibidos, y no únicamente sobre lo estipulado en el contrato firmado.

Según el congresista Víctor Flores Ruíz, titular de la Comisión de Economía, la reforma a la Ley del Impuesto a la Renta pone fin a una contradicción legal. Con la unificación de criterios, se espera ofrecer mayor claridad y justicia tributaria, evitando que las personas deban pagar impuestos por rentas que aún no han recibido. La modificación recae sobre el artículo 84 de la Ley del Impuesto a la Renta, que obligaba a tributar bajo el criterio de “devengado”; es decir, el impuesto debía declararse al finalizar el mes, incluso si el arrendatario no había efectuado el pago.

¿Cómo se aplicará el nuevo cálculo del impuesto en los alquileres?

A partir de 2026, las personas que alquilen propiedades deberán cumplir con estas condiciones al momento de hacer sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.