Grupo Romero acuerda compra de Orygen, el principal generador de energía renovable del Perú

Compra de Orygen por Grupo Romero está sujeta a aprobación de Indecopi.

Compra de Orygen por Grupo Romero está sujeta a aprobación de Indecopi.

El Grupo Romero, propietario de Alicorp, Credicorp y el Banco de Crédito del Perú, entre otras empresas, informó que suscribió un contrato de compraventa con Niagara Holdings para adquirir la totalidad de las acciones de Niagara Generation.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta firma es la accionista controladora directa de Niagara Energy, que a su vez posee el 92,35% del capital social de Orygen Perú (antes Enel Generación Perú). La operación será ejecutada por una empresa afiliada al conglomerado y gestionada por InfraCorp.

TE RECOMENDAMOS REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

PUEDES VER: Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

El acuerdo fue notificado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y queda sujeto a la aprobación de Indecopi. La transacción se produce poco más de un año después del ingreso de Actis al mercado peruano de generación eléctrica a través de Niagara Energy, proceso culminado en mayo de 2024 con la adquisición del 92,35% de Enel Generación Perú mediante una OPA valorada en alrededor de US$ 1.300 millones. Tras ese proceso, Actis rebautizó a la compañía como Orygen.

Orygen Perú es actualmente el principal generador de energía renovable del país. Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), en 2025 la empresa alcanza una participación acumulada del 14% en la matriz eléctrica nacional, con más de 7,8 millones de MWh producidos en lo que va del año.

Su portafolio abarca 13 plantas distribuidas en distintas regiones, que combinan centrales hidroeléctricas (Huinco, Chimay, Callahuanca), térmicas (Ventanilla, Santa Rosa I y II) y parques renovables (Wayra, Wayra Extensión, Rubí y Clemesí).

La composición energética de la compañía refleja una amplia diversificación: 42% proviene de fuentes hidroeléctricas, 37% térmicas, 12% eólicas y 8,7% solares. En paralelo, Orygen ejecuta un plan de inversión por US$ 3.000 millones con miras a 2030, orientado a ampliar su capacidad instalada y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos solares y eólicos.