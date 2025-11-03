Joven empresario de 22 años es amenazado por extorsionadores en SJL: PNP le dijo que solo bloqueará el número

Dueño de negocio de gas es extorsionado y la PNP le sugiere bloquear el número y no responder. | Foto: Difusión

Dueño de negocio de gas es extorsionado y la PNP le sugiere bloquear el número y no responder. | Foto: Difusión

Fabricio Vílchez, de 22 años, es dueño de un negocio de gas ubicado en Zárate, San Juan de Lurigancho (SJL). El joven emprendedor administra su establecimiento desde 2020 y ha sido amenazado por segunda vez por extorsionadores que le exigen “dialogar” para no atentar contra su familia, sus trabajadores ni el local, situado entre los cruces del jirón Las Quenas y San Federico. En mensajes de WhatsApp, lo abordaron de forma amenazante, le advirtieron que debía alinearse a sus exigencias y afirmaron hablar en nombre de “la mano derecha de Takire”.

La primera vez que recibió una amenaza fue a mediados de junio, poco después de su cumpleaños. En esa ocasión, también le enviaron un mensaje por WhatsApp en el que le exigían un pago de S/25.000, o un abono inicial de S/15.000, seguido de cuotas mensuales de S/3.000. Le advirtieron que, si apagaba el celular, los bloqueaba o cambiaba de número, atacarían su negocio a balazos. “Si vas a la policía, ellos van a hacer tu denuncia. Cuando salgas de la comisaría, ustedes se van a ir solos y ningún policía los va a cuidar los 365 días del año”, mencionó el extorsionador, junto a un video en el que se mostraban armas de fuego.

TE RECOMENDAMOS TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

PNP le sugirió que bloqueara el número de celular

Cuando Fabricio acudió a la comisaría de Zárate para presentar la primera denuncia, le indicaron que debía trasladarse a una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en Santa Rosa, San Juan de Lurigancho. En dicho lugar, la PNP le sugirió que bloqueara el número de celular y que no respondiera los mensajes. “Es lo único que te dicen. La Policía no tiene voluntad para combatir este tipo de crímenes”, declaró a La República. Al escuchar esa respuesta, Fabricio se mostró fastidiado, al igual que su madre, quien lo acompañó a realizar la denuncia.

Fabricio Vílchez ha exigido a las autoridades mejores medidas para combatir casos de extorsión. Foto: Composición LR/ Difusión

Dos meses después de haber presentado la denuncia, es decir, en agosto, una agente policial se acercó al local de Fabricio para informarle que realizarían rondas por la zona y pedirle que firmara un cuaderno verde que supuestamente comprobaba su presencia durante el recorrido. “Es un acto más de presencia, algo meramente protocolar, porque no les toma ni cinco minutos venir a mi local y firmar eso”, comentó. En una segunda visita, relató que llegó otro agente y repitió el mismo procedimiento; sin embargo, este le recomendó que no prestara atención, ya que —según él— cualquier persona con S/8 podía acceder a su información en Telegram, minimizando así la gravedad de su denuncia.

En la última denuncia presentada, la PNP le proporcionó el número de contacto de un inspector que supuestamente atendería su caso. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuesta. “Ayer le escribí a las 10 de la noche, pero ya van a ser las 11 y no he recibido ninguna señal del suboficial”, mencionó. Fabricio pidió a las autoridades que implementen mejores medidas para prevenir este tipo de casos y que exista una verdadera voluntad por parte de la Policía para apoyar a quienes denuncian, mediante un seguimiento efectivo y no limitándose únicamente a respuestas formales o actos protocolares.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.